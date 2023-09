Le milliardaire Uday Kotak, qui a fondé et dirige la Kotak Mahindra Bank, a démissionné de son poste de directeur général et de chef de la direction quatre mois avant la fin de son mandat, a annoncé la banque dans un document boursier samedi.

Le départ anticipé de M. Kotak de la quatrième banque du pays est dû à des raisons personnelles, selon la banque, mais les analystes estiment que cette démission apaisera les craintes que la présence de M. Kotak ne pèse sur son successeur.

Dipak Gupta, actuellement directeur général adjoint, assumera les fonctions de directeur général jusqu'au 31 décembre, a ajouté la banque.

"J'ai réfléchi à cette décision pendant un certain temps et je pense que c'est la bonne chose à faire pour l'institution", a écrit M. Kotak dans une lettre envoyée aux bourses indiennes.

"J'ai pensé qu'il était approprié de passer le relais et d'échelonner la transition", a écrit M. Kotak.

La réglementation bancaire indienne limite à 12 ans le mandat des directeurs généraux des établissements de crédit s'ils sont également de gros actionnaires.

Le mandat de M. Kotak devait prendre fin en décembre.

La banque a déjà déposé une demande de nomination d'un nouveau directeur général auprès de la banque centrale indienne, a indiqué la banque dans sa notification d'échange. En Inde, les postes de direction des prêteurs sont approuvés par la Reserve Bank of India, qui réglemente les banques.

"Si le nouveau directeur général ne vient pas de la banque, la transition nécessitera beaucoup d'accompagnement", a déclaré Amit Tandon, directeur général de la société de conseil en procuration Institutional Investor Advisory Services.

"Toutefois, si la banque a choisi un candidat interne, la transition pourrait être beaucoup plus douce", a ajouté M. Tandon.

Sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, M. Kotak a déclaré que "les fondateurs disparaissent, mais que l'institution prospère à perpétuité".

Il a précisé qu'il resterait au conseil d'administration de la banque en tant qu'administrateur non exécutif et actionnaire important.

Anand Dama, analyste bancaire auprès de la société de courtage Emkay Global Financial Services, a déclaré que si le départ anticipé du PDG était une surprise, la demande d'approbation de son remplaçant suggérait que la banque avait déjà un candidat en interne.

BANQUIER AVERSE AU RISQUE

Uday Kotak a obtenu une licence bancaire en 2003, ce qui lui a permis de rejoindre ICICI Bank, HDFC Bank et d'autres, premiers acteurs privés à entrer dans le secteur bancaire indien qui, jusqu'en 1993, n'autorisait que les banques détenues par l'État.

M. Kotak et sa banque ont acquis la réputation de mettre l'accent sur la gestion des risques, ce qui a permis au prêteur d'échapper au cycle meurtrier des créances douteuses qui a frappé les banques indiennes à partir de 2013.

La gestion cohérente des risques de la Kotak Mahindra Bank explique la valorisation élevée de la banque, a déclaré Dhananjay Sinha, responsable de la recherche à la société de courtage Systematix.

"En créant un espace entre son départ et l'arrivée d'un nouveau directeur général, Kotak pourrait essayer de signaler que la transition sera indépendante", a-t-il ajouté.

Les créances douteuses brutes de la banque représentent 1,78 % du total des actifs et la banque se négocie à un ratio cours/valeur comptable de 4,2 fois, selon les données de la bourse. Ce ratio est comparable à celui de la HDFC Bank, le plus grand prêteur privé de l'Inde, qui est de 4,2 fois, et supérieur à celui de l'ICICI Bank, qui est de 3,38 fois.

Kotak est également devenu le banquier attitré du gouvernement indien en période de stress et a contribué à diriger le processus de faillite du conglomérat indien d'infrastructures IL&FS en 2019, ce qui a entraîné un gel des marchés du crédit du pays.

Mais il a eu sa part de démêlés avec le régulateur.

En 2018, il a fait les gros titres en contestant devant les tribunaux une directive de la RBI visant à réduire la participation dans sa banque à 26 %, se donnant ainsi plus de temps pour vendre des actions à des investisseurs extérieurs.

Parallèlement à sa banque, Kotak a également créé une entreprise de 18 milliards de dollars dans le domaine des actifs alternatifs et une société de gestion d'actifs.

"Je me réjouis de mon nouveau rôle de directeur non exécutif, qui m'a été confié par le conseil d'administration et par une écrasante majorité des actionnaires de la banque", a écrit M. Kotak dans sa lettre.