Une majorité plus faible pour l'alliance dirigée par le Premier ministre Narendra Modi- pourrait augmenter les dépenses sociales, mais ne se traduirait pas par des emprunts supplémentaires, ce qui limiterait la hausse des rendements obligataires, a déclaré un haut responsable de la banque indienne Kotak Mahindra.

Le Bharatiya Janata Party de Modi n'a pas réussi à obtenir une majorité absolue lors des dernières élections législatives, ce qui le rend dépendant du soutien des partis régionaux pour former un gouvernement.

Cette situation a fait craindre que le nouveau gouvernement ne prenne des mesures populistes, ce qui augmenterait les dépenses et pourrait, à son tour, entraîner une pression supplémentaire sur les emprunts.

"Je ne m'attends pas à ce que le gouvernement augmente l'emprunt brut pour l'exercice financier en cours dans le budget final, car il a reçu un montant inattendu de dividendes de la part de la Reserve Bank of India", a déclaré Rajeev Mohan, président de la trésorerie et des marchés mondiaux à la Kotak Mahindra Bank, le quatrième prêteur privé du pays en termes d'actifs.

Le gouvernement indien présentera le budget final pour cette année avant la fin du mois de juillet.

Le mois dernier, la RBI a transféré un excédent record de 2,11 trillions de roupies au gouvernement central, soit plus du double des attentes. Cet argent "peut être facilement utilisé pour tous les programmes sociaux qu'ils peuvent entreprendre", a déclaré M. Mohan lors d'une interview jeudi dernier.

L'emprunt brut de l'Inde devrait atteindre 14,13 trillions de roupies (169,32 milliards de dollars) pour l'année financière en cours, afin de contenir le déficit fiscal à 5,1 %.

M. Mohan a également exclu toute possibilité de réduction de l'offre, comme l'ont spéculé certaines parties du marché.

Au mieux, le gouvernement pourrait "annuler occasionnellement les ventes aux enchères si le rendement demandé par le marché est supérieur à ses attentes", a-t-il déclaré.

Mardi, le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a dépassé la barre des 7 % et a connu sa plus forte hausse en une seule séance depuis huit mois, alors que les tendances et les décomptes des votes se sont révélés très différents des prévisions des sondages de sortie des urnes qui annonçaient une majorité écrasante du BJP.

M. Mohan a déclaré que la demande des banques et des investisseurs à long terme continuerait à soutenir l'emprunt de référence et que le rendement à 10 ans pourrait ne pas dépasser la barre des 7,10 % au cours des six prochains mois.

Il a également déclaré qu'il préférait les obligations à plus long terme en raison d'une demande plus élevée et d'une offre plus faible, s'attendant à ce que les rendements diminuent à long terme, alors que la visibilité sur la liquidité reste faible.

"À la baisse, je ne vois pas le rendement à 10 ans franchir la barre des 6,90 % tant que la RBI n'aura pas abaissé son taux de rachat. Notre scénario de base pour une baisse des taux d'intérêt est le mois de décembre, car l'inflation devrait se rapprocher de l'objectif de 4 % d'ici là", a déclaré M. Mohan. (1 $ = 83,4500 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)