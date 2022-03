Les actions indiennes chutent en raison de la hausse des prix du brut ; Zee Entertainment s'envole

L'indice de référence NSE Nifty 50 a chuté de 0,55% à 17 151 et l'indice de référence S&P BSE Sensex a glissé de 0,60% à 57 337,65 à 0349 GMT.

La volatilité des prix du brut a gardé les investisseurs nationaux sur le qui-vive, car elle rend le troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde susceptible d'une forte inflation tout en augmentant son déficit commercial et en blessant la roupie.

Les contrats à terme sur le pétrole ont étendu leurs gains jeudi alors que les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement persistent. [O/R]

Reuters a également rapporté mercredi que l'Inde a gelé les plans visant à permettre aux entreprises locales de s'inscrire à la cote à l'étranger, ce qui porte un coup aux fonds étrangers et aux bourses.

Dans les échanges à Mumbai, Zee Entertainment Enterprises a grimpé de 10 % après que son principal investisseur Invesco ait déclaré qu'il soutenait la fusion de la société avec l'unité indienne de Sony et qu'il ne poursuivrait pas une assemblée des actionnaires.

Les pertes des valeurs bancaires de poids ont également pesé sur les actions, l'indice bancaire Nifty perdant 1,32 %. Les créanciers du secteur privé Kotak Mahindra Bank et ICICI Bank ont été parmi les plus grands perdants en pourcentage du Nifty 50.