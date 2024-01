Les émissions d'obligations d'entreprises en Inde devraient rester robustes au cours de la nouvelle année civile, atteignant potentiellement de nouveaux records, stimulées par la poussée soutenue des dépenses en capital des entreprises et un régime de taux d'intérêt probablement plus souple, ont déclaré les analystes.

Les entreprises indiennes ont levé un record de 9,70 trillions de roupies (116,50 milliards de dollars) par la vente d'obligations en 2023, soit un bond de 25 % par rapport à 2022, selon les données du fournisseur d'informations Prime Database.

La taille des émissions pourrait augmenter de 20 % à partir de 2023, car un renversement des taux se produira cette année, a déclaré Venkatakrishnan Srinivasan, fondateur et associé directeur de Rockfort Fincap.

"Habituellement, les rendements des obligations d'entreprises se corrigent immédiatement par rapport aux taux des prêts à terme.

La banque centrale indienne devrait commencer à abaisser ses taux à la mi-2024 et, bien qu'il soit peu probable que les réductions soient importantes, les taux pourraient baisser de 25 à 50 points de base d'ici la fin de l'année, selon les négociants et les économistes.

Selon Sujata Guhathakurta, président du marché des capitaux et du financement des infrastructures à la Kotak Mahindra Bank, l'amélioration des liquidités et la baisse des taux d'intérêt devraient stimuler la croissance des émissions.

"Nous nous attendons à ce qu'un grand nombre de nouveaux émetteurs, en particulier dans le secteur des infrastructures et des NBFC (sociétés financières non bancaires), fassent appel au marché obligataire pour répondre à leurs besoins de financement dans le cadre de leur stratégie de diversification", a-t-elle ajouté.

Les émissions en 2023 ont été dominées par les entreprises du secteur bancaire et financier, et les banquiers d'affaires ne s'attendent pas à un changement majeur de cette tendance en 2024.

Malgré une offre abondante, les investisseurs et les banquiers sont convaincus que l'augmentation des fonds communs de placement et des investisseurs à long terme, tels que les assurances et les fonds de pension, viendra à la rescousse.

Guhathakurta de Kotak a déclaré que les investisseurs à long terme absorberaient les émissions de longue durée, tandis que les fonds communs de placement, les entreprises et les trésoreries bancaires resteraient actifs dans l'espace de courte durée.

Les émissions à plus long terme des banques, des sociétés financières et des entreprises publiques ont été absorbées par les compagnies d'assurance et les fonds de prévoyance au cours des derniers mois, les écarts par rapport aux rendements des obligations d'État se réduisant, ce qui témoigne d'une forte demande.

