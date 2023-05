OBLIGATIONS INDIENNES - Les rendements des obligations indiennes sont peu changés avant la vente de la dette de l'Etat

Les rendements des obligations d'Etat indiennes devraient rester inchangés mardi, les opérateurs attendant la vente de la dette de l'Etat, tandis que la baisse des rendements américains pourrait soutenir le sentiment.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 devrait se situer entre 6,98% et 7,04%, après avoir clôturé à 7,0302% lors de la session précédente.

Les États indiens visent à lever 255,50 milliards de roupies (3,12 milliards de dollars) par la vente d'obligations plus tard dans la journée, et le montant n'est pas seulement plus élevé que prévu, mais aussi le plus élevé des deux derniers mois.

La vente de la dette de l'État est élevée pour la deuxième semaine consécutive et pourrait indiquer une tendance, donc il pourrait y avoir une certaine prudence, a déclaré le trader.

"Les rendements américains ont baissé, ce qui devrait limiter tout mouvement majeur des rendements obligataires locaux et pourrait entraîner un renversement des transactions d'hier", a ajouté le trader.

Les rendements américains ont baissé dans les échanges asiatiques mardi, les opérateurs obligataires ayant accueilli favorablement un accord visant à suspendre la limite d'emprunt de Washington et à éviter un défaut de paiement de la dette. Le président américain Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy sont parvenus à un accord provisoire pour suspendre la limite de la dette jusqu'en 2025.

Le rendement à 10 ans a baissé de six points de base, après avoir augmenté de plus de 40 points de base au cours des deux dernières semaines, alors que des données solides et des commentaires optimistes de la part des responsables de la Réserve fédérale augmentaient les chances d'une nouvelle hausse des taux.

Les probabilités d'une nouvelle hausse de 25 points de base le 14 juin s'élèvent à 61 %, contre 40 % la semaine dernière et près de 5 % au début du mois de mai.

En Inde, les données de croissance pour janvier-mars et l'année financière précédente seront détaillées mercredi, et toute faiblesse marquée pourrait conduire à une certaine retenue de la part de la Reserve Bank of India dans sa décision de politique monétaire la semaine prochaine.

La Kotak Mahindra Bank s'attend à ce que les données relatives à la croissance du quatrième trimestre se situent autour de 5 %, les services continuant d'être le principal moteur, et prévoit que le rendement de l'obligation de référence à 10 ans se négociera dans une fourchette de 6,95 % à 7,15 % à court terme. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans est de 3,7558 %, celui des obligations à 2 ans de 4,5723 % ** Quinze États indiens vont lever 255,50 milliards de roupies par le biais de la vente d'obligations (1 $ = 82,6250 roupies indiennes) (rapporté par Dharamraj Dhutia et édité par Eileen Soreng).