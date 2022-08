Réactions au décès du milliardaire indien Rakesh Jhunjhunwala

LE PREMIER MINISTRE INDIEN NARENDRA MODI :

"Rakesh Jhunjhunwala était indomptable. Plein de vie, plein d'esprit et perspicace, il laisse derrière lui une contribution indélébile au monde de la finance. Il était également très passionné par le progrès de l'Inde. Son décès nous attriste. Mes condoléances à sa famille et à ses admirateurs. Om Shanti".

UDAY KOTAK, CEO DE LA KOTAK MAHINDRA BANK :

"Rakesh Jhunjhunwala : mon camarade d'école et de collège. Un an mon cadet. Croyait que les actions indiennes étaient sous-évaluées. Il a raison. Étonnamment vif dans la compréhension des marchés financiers. Nous nous parlions régulièrement, encore plus pendant le COVID. Tu vas nous manquer Rakesh !"

ANDREW HOLLAND, PDG D'AVENDUS CAPITAL ALTERNATIVE STRATEGIES :

"J'ai simplement les plus beaux souvenirs d'être assis au bar de Geoffrey et de discuter des marchés. Un homme si humble et si gentil, au cœur chaleureux."