Koyo International Limited est un fournisseur de services de construction basé à Singapour. Les principales activités de la société sont la détention d'investissements et la fourniture de services intégrés d'ingénierie mécanique et électrique (M&E). Les segments de la société comprennent l'ingénierie mécanique, l'ingénierie électrique, la gestion des installations et la holding d'investissement. Le secteur de l'ingénierie mécanique conçoit et installe des systèmes de climatisation et de ventilation mécanique, des installations sanitaires et de plomberie, des systèmes de prévention et de protection contre les incendies, ainsi que des systèmes intégrés. Son secteur Génie électrique conçoit et installe des systèmes de distribution électrique à haute et basse tension, ainsi que des systèmes de communication, audiovisuels et de sécurité. Son segment Facilities Management fournit des services de maintenance, de réparation et de remplacement pour les bâtiments commerciaux, les hôtels, les écoles et les universités. Ses filiales comprennent Koyo Engineering (S.E.Asia) Pte. Ltd. et AVSC Technologies Pte. Ltd.

Secteur Construction et ingénierie