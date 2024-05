MISSISSAUGA, Ontario, 31 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP Inc. (TSX : KPT), qui détient une participation limitée dans le capital de Produits Kruger Inc. (la « société »), a annoncé aujourd’hui que les 482 employés syndiqués de son usine de Crabtree et de son entrepôt de Joliette ont déclenché une grève hier à 22h00.



«Nous sommes déçus que le syndicat a décidé de déclencher une grève car nous avons négocié de bonne foi avec eux depuis septembre 2023. Nous avons toujours été équitable envers nos employés et continuerons à offrir un régime de rémunération compétitif pour notre industrie et la pérennité de notre usine. Nous espérons que le syndicat retournera à la table de négociation pour qu’on puisse conclure une nouvelle convention collective qui est dans le meilleur intérêt de toutes les parties» a déclaré Dino Bianco, chef de la direction de la société.

La société a activé son plan de contingence notamment en s’appuyant sur les 9 autres usines de son réseau pour assurer la continuité de l’approvisionnement de ses clients en produits de papier tissus.

À propos de Papiers Tissu KP Inc. (PTKP)

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d’une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital- actions. PTKP détient actuellement une participation de 12,8% dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com

À propos de Produits Kruger Inc.

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. Produits Kruger emploie environ 2 800 personnes et exploite dix usines certifiées FSC® COC (FSC® C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez www.produitskruger.ca

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse portent notamment, sans s’y limiter, sur l’efficacité du plan de contingence de la société pour assurer la continuité de l’approvisionnement de ses clients en produits de papier tissus. Les énoncés de nature prospective sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par PTKP ou Produits Kruger. Bien que PTKP et Produits Kruger estiment que ces attentes et hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, le lecteur ne doit pas s’y fier indûment, puisque rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes.

Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le niveau des activités, le rendement ou les réalisations réels ou les événements et développements futurs de Produits Kruger diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs (ce qui pourrait avoir une incidence sur les retombées économiques de la participation de PTKP dans Produits Kruger), y compris notamment les facteurs énumérés à la rubrique « Facteurs de risque – Risques propres à l’activité de Produits Kruger » de la notice annuelle de PTKP datée du 7 mars 2024, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca .

Les énoncés prospectifs contenus aux présentes sont formulés en date du présent communiqué de presse. PTKP ne s’engage aucunement à les mettre à jour publiquement à la lumière de faits nouveaux, subséquents ou autres, à moins d’y être obligée par la législation sur les valeurs mobilières applicables.

