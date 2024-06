KP Tissue Inc. est une société canadienne qui a été créée pour acquérir une participation dans Produits Kruger Inc. (Produits Kruger) et dont les activités se limitent à détenir cette participation. L'activité principale de Produits Kruger consiste à produire, distribuer, commercialiser et vendre une gamme de produits de papier hygiénique jetables, notamment des papiers hygiéniques, des papiers-mouchoirs, des essuie-tout et des serviettes de table pour les marchés de consommation et hors foyer en Amérique du Nord. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Les produits de consommation et les produits hors foyer. Le secteur de la consommation comprend des marques telles que Cashmere, Purex, Scotties, SpongeTowels et Bonterra au Canada et White Cloud aux États-Unis. Le segment AFH offre des papiers hygiéniques, des papiers-mouchoirs, des essuie-tout, des serviettes en papier, des essuie-mains, des produits de soins des mains et des systèmes de distribution destinés aux secteurs de la restauration, de la gestion immobilière, des soins de santé, de la fabrication, de l'éducation et de l'hébergement dans toute l'Amérique du Nord.

