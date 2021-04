Papiers Tissu KP annonce la clôture d'un financement par billets de premier rang non garantis

NON DESTINÉ À LA DISTRIBUTION AUX AGENCES

MISSISSAUGA, Ontario, 08 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP Inc. (PTKP) (TSX : KPT) a annoncé aujourd’hui que Produits Kruger S.E.C. (« PK S.E.C. ») a réalisé la clôture de son placement de billets de premier rang non garantis précédemment annoncé.

PK S.E.C. a émis, par voie de placement privé, des billets de premier rang non garantis de 5,375 % d’un capital de 135 millions de dollars canadiens (les « billets ») échéant le 9 avril 2029 (le « placement »). L’intérêt sur les billets est payable à terme échu deux fois par an, soit le 9 avril et le 9 octobre, et ce, à partir du 9 octobre 2021. PK S.E.C. compte affecter le produit net du placement à la réduction du solde en cours de sa facilité de crédit consortiale et aux fins générales de l’entreprise. Dans le cadre de la clôture du placement, PK S.E.C. a réduit le montant disponible aux termes de sa facilité de crédit consortiale de 250 millions de dollars à 200 millions de dollars.

L’offre et la vente des billets n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables, et les billets ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription ou dispense des exigences d’inscription aux termes de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Les billets n’ont pas été ni ne deviendront admissibles à la vente publique en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et, par conséquent, l’offre et la vente de billets au Canada ont été et seront dispensées des exigences de prospectus de ces lois. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation d’une offre de vente ou d’achat des billets.

À propos de Papiers Tissu KP Inc.

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation économique dans PK S.E.C., comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com. PTKP détient actuellement une participation de 14,7 % dans PK S.E.C. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger S.E.C.

PK S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. PK S.E.C. offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD et White SwanMD. Aux États-Unis, PK S.E.C. fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. PK S.E.C. emploie quelque 2 700 personnes et exploite huit usines certifiées FSCMD CDT (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.krugerproducts.ca.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. L’information de ce type est généralement reconnaissable à l’emploi de mots évoquant des résultats futurs, comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s’attendre », « planifier », « avoir l’intention », « prévision », « avenir », « orientation », « prédire », « projeter », « devoir », « stratégie », « objectif ». Bien que PTKP estime les attentes précitées raisonnables, elle ne peut garantir qu’elles s’avéreront exactes. Le lecteur ne doit donc pas s’y fier indûment.

L’information prospective n’est pas une garantie des résultats futurs. Par sa nature même, elle comporte des hypothèses, des incertitudes et des risques généraux et spécifiques. Il est donc possible que les prédictions, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas. Si un ou plusieurs de ces risques et incertitudes se réalisaient, ou si les hypothèses énoncées ci-haut s’avéraient incorrectes, le rendement et les résultats ultérieurs de PTKP pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans cette information prospective. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment aux opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans cette information prospective, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement en raison des nombreux facteurs dont ils sont tributaires.

L’information prospective dans le présent communiqué ne vise qu’à communiquer les objectifs, les intentions et les attentes de la direction et ne saurait être utilisée à d’autres fins. L’information prospective est formulée en date des présentes et PTKP ne s’engage aucunement, à moins d’y être tenue par la loi, à publier des mises à jour ou des révisions de cette information à la lumière de faits nouveaux, subséquents ou autres.

