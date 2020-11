Papiers Tissu KP fera une présentation à la conférence sur les produits forestiers de RBC Marchés des capitaux 30/11/2020 | 19:19 Envoyer par e-mail :

MISSISSAUGA, Ontario, 30 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (TSX : KPT) (« PTKP »), qui détient une participation limitée dans Produits Kruger S.E.C (« PK S.E.C. »), fera une présentation à la conférence sur les produits forestiers de RBC Marchés des capitaux, le mercredi 2 décembre 2020.

Dino Bianco, président et chef de la direction de Papiers Tissu KP participera à une table ronde de l’industrie sur le thème suivant : « Problème de papiers – L’impact de la COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement ». La table ronde aura lieu entre 11 h 35 et 12 h 05, heure de l'Est. M. Bianco et Mark Holbrook, chef des finances, tiendront également des réunions d'investisseurs le même jour. REJOIGNEZ LA WEBDIFFUSION : https://wcc.on24.com/webcast/present?e=2856367&k=0384B331CE4A48737B2D8A7DCC036018 Le matériel de présentation pour la conférence de RBC Marchés des capitaux sera disponible au www.kptissueinc.com. À propos de Papiers Tissu KP inc. (PTKP)

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation économique dans PK S.E.C., comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 14,8 % dans PK S.E.C. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca. À propos de Produits Kruger S.E.C. (PK S.E.C.)

PK S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD et White SwanMD. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. PK S.E.C. emploie quelque 2 500 personnes et exploite huit usines certifiées FSCMD (FSCMD C104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca. RENSEIGNEMENTS :

François Paroyan

Chef du contentieux et secrétaire

Papiers Tissu KP inc.

Tél. : 905 812-6936

francois.paroyan@krugerproducts.ca INVESTISSEURS:

Mike Baldesarra

Directeur des relations Investisseurs

Papiers Tissu KP inc.

Tél. : 905 812-6962

IR@KPTissueinc.com Source Papiers Tissu KP inc.



