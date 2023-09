(Alliance News) - KR1 PLC a déclaré mercredi qu'il investissait un total de 1,5 million de dollars dans Interop Ventures Fund 1 LP.

L'investisseur basé sur l'île de Man et spécialisé dans l'industrie de la blockchain a déjà investi 750 000 dollars à ce jour et prévoit d'investir 750 000 dollars supplémentaires au cours du premier trimestre de l'année prochaine.

Interop Ventures est un fonds de capital-risque précoce spécialisé dans les primitives de blockchain et les protocoles de la Cosmos Interchain.

Keld van Schreven, directeur général et cofondateur de KR1, a commenté : "Investir dans Interop Ventures permet à KR1 d'être exposé à de nombreux projets prometteurs non encore découverts dans l'écosystème Cosmos, qui connaît une croissance rapide. L'équipe d'Interop Ventures est composée de personnes exceptionnelles qui ont une connaissance approfondie et une expertise pertinente du secteur.

