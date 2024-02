The Kraft Heinz Company est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires. Les produits sont vendus sous les marques Kraft, Heinz, ABC, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House, Oscar Mayer, Ore-Ida, Philadelphia, Planters, Plasmon, Quero,Weight Watchers Smart Ones et Velveeta. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - sauces et condiments (31,1%) ; - produits fromagers et laitiers (15%) ; - aliments à conserver à température ambiante (11,5%) ; - produits surgelés et réfrigérés (11%) ; - boissons (11%) : boissons rafraîchissantes et énergétiques, jus, cafés, etc. ; - viandes et fruits de mer (10,3%) ; - confiseries, desserts et produits de pâtisserie (4,5%) ; - produits de nutrition et aliments infantiles (1,6%) : céréales, laits, biscuits, etc. ; - autres (4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (70,2%), Canada (6,6%), Royaume Uni (4,4%) et autres (18,8%).

Secteur Transformation des aliments