J M Smucker prévoit une baisse moins importante de son chiffre d'affaires annuel grâce à des prix plus élevés et à une demande stable

Le fabricant de beurre de cacahuète Jif, J M Smucker Co, a prévu une baisse moins importante que prévu de son chiffre d'affaires annuel, mardi, en misant sur des prix plus élevés et une demande stable pour ses repas et en-cas prêts à consommer.

Les fabricants de produits alimentaires emballés ont augmenté leurs prix pour lutter contre les coûts élevés des matières premières, de la chaîne d'approvisionnement, de la main-d'œuvre et du fret.

Pourtant, ils ont rencontré peu de résistance de la part des consommateurs qui préfèrent préparer leurs repas à la maison plutôt que de dépenser davantage pour les sorties au restaurant, dans un contexte de récession croissante, comme le montrent également les derniers rapports trimestriels de leurs homologues Kraft Heinz, Kellogg Co et Hershey Co.

En outre, J M Smucker cherche à ajouter des produits spécialisés et moins chers, tels que les arômes saisonniers de son café Dunkin' emballé, aux rayons des magasins à un dollar afin d'attirer les consommateurs soucieux de leur budget.

Selon les données de Refinitiv, l'entreprise s'attend à ce que ses ventes nettes pour l'ensemble de l'année diminuent de 10 à 11 %, alors que les analystes tablent en moyenne sur une baisse de 14 %.

Le propriétaire des sandwiches Uncrustables prévoit également un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 9,20 dollars par action et 9,60 dollars par action, le point médian de cette fourchette étant inférieur aux attentes des analystes, qui tablent sur 9,46 dollars par action.

Les perspectives pour l'ensemble de l'année reflètent l'impact de la cession, pour un montant de 1,2 milliard de dollars, de certaines marques d'aliments pour animaux de compagnie, dont Rachael Ray et 9Lives, ainsi que de son activité d'aliments pour animaux de compagnie sous marque de distributeur.

Pour le quatrième trimestre, le secteur des produits alimentaires de consommation de J M Smucker a enregistré une augmentation de 14 % de ses ventes nettes, la plus importante des trois segments de vente au détail de l'entreprise aux États-Unis.

Les ventes nettes globales de la société ont ainsi augmenté de 10 % pour atteindre 2,24 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,17 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté de 2,64 dollars par action a également dépassé les attentes de 2,37 dollars.

Les actions de la société basée dans l'Ohio ont augmenté de 1 % dans les échanges de pré-marché.