Proposant six nouvelles saveurs sur le marché, Pure J.L. KRAFT est la première marque dans la catégorie à offrir des vinaigrettes et des marinades de qualité supérieure à longue durée de conservation, sans agents de conservation, arômes ou colorants artificiels.

Aujourd’hui, The Kraft Heinz Company (Nasdaq : KHC) (« Kraft Heinz ») — chef de file dans la catégorie des vinaigrettes au Canada depuis près de cent ans — lance Pure J.L. KRAFT, une nouvelle gamme de vinaigrettes et de marinades de qualité supérieure à longue durée de conservation. Sans agents de conservation, arômes ou colorants artificiels, et fièrement préparée au Canada, la nouvelle gamme est la première du genre à faire son entrée dans la catégorie des vinaigrettes à longue durée de conservation au Canada. Lancée en exclusivité au Canada, juste à temps pour la saison des salades et des grillades d’été, la nouvelle marque souligne l’une des premières innovations de Kraft Heinz Canada dans la catégorie des vinaigrettes depuis plus de cinq ans.

Bien que les consommateurs se tournent de plus en plus vers les vinaigrettes et marinades maison, les préparer à la maison peut-être long et limiter les possibilités de découvrir des saveurs uniques. Désormais, les amateurs de vinaigrettes n’ont plus à choisir entre des ingrédients simples et des saveurs complexes. Les vinaigrettes Pure J.L. KRAFT mélangent des ingrédients simples dans des combinaisons variées pour offrir de délicieuses saveurs exotiques. Maintenant disponibles à l’échelle nationale, Pure J.L. KRAFT lance douze saveurs vibrantes et rafraîchissantes, dont six sont nouvelles dans la catégorie des vinaigrettes au Canada : Zaatar à la grenade, Miel et échalotes, Gingembre, lime et miso lime ; Marocaine au citron ; Graines de pavot, orange et curcuma ; et Ail noir et poivre concassé.

« Avec Pure J.L. KRAFT, nous avons créé des produits à base d’ingrédients simples et qui ont le goût d’être faits maison, mais qui offrent aux gens les saveurs audacieuses d’inspiration internationale dont les gens raffolent et recherchent à l’épicerie », affirme Stephanie Goyette, chef du marketing et de la stratégie pour la plateforme « Taste Elevation » chez The Kraft Heinz Company Canada. « Il y a une infinité de façons d’intégrer nos saveurs dans les recettes maison, que ce soit pour assaisonner une salade, garnir un bol-repas ou faire mariner de la viande et des légumes. Avec Pure J.L. KRAFT, nous rappelons aux gens que ce n’est pas parce que les ingrédients sont simples que ça doit être ennuyeux. »

Le lancement de Pure J.L. KRAFT marque le troisième lancement ou retour de la marque de Kraft Heinz au Canada en 2024, alors que l’entreprise privilégie la relance et l’expansion de son empreinte au Canada. Pure J.L. KRAFT souligne l’engagement de Kraft Heinz à s’appuyer sur l’innovation axée sur l’interprétation de données — notamment au sein de sa plateforme Taste Elevation — en tant que moteur de croissance le plus important en Amérique du Nord. Avec la plateforme Taste Elevation qui représente 41 % du portefeuille mondial de l’entreprise, l’ajout de la marque Pure J.L. KRAFT offrira de nouvelles options excitantes pour les Canadiens qui ont hâte d’essayer une variété de nouvelles saveurs pour répondre à leurs besoins évolutifs.

Les Canadiens peuvent en savoir plus en visitant la page Instagram ou TikTok de Pure J.L. KRAFT @purejlkraft et peuvent consulter www.purejlkraft.com pour découvrir de délicieuses recettes à essayer avec Pure J.L. KRAFT.

À PROPOS DE THE KRAFT HEINZ COMPANY

Nous menons la transformation chez The Kraft Heinz Company (Nasdaq : KHC), inspirés par notre objectif de rendre la vie savoureuse. Les consommateurs sont au cœur de tout ce que nous faisons. Avec des ventes nettes d’environ 27 milliards de dollars en 2023, nous sommes engagés à faire croître nos marques d’aliments et de boissons emblématiques et émergentes à l’échelle mondiale. Nous nous appuyons sur notre ampleur et notre agilité pour libérer la pleine puissance de Kraft Heinz à travers un portefeuille de huit plateformes de produits axés sur le consommateur. En tant que citoyens du monde, nous sommes dévoués à avoir un impact durable et éthique tout en contribuant à nourrir la planète de manière saine et responsable. Pour en savoir plus sur notre parcours, visitez www.kraftheinzcompany.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

