Kraft Heinz : partenariat avec BEES pour l'Amérique latine

Kraft Heinz annonce un partenariat élargi avec BEES pour le marché B2B, avec l'ambition d'y gagner un million de nouveaux points de vente potentiels en Amérique latine, et en particulier de renforcer sa présence au Mexique, en Colombie et au Pérou.



Créée par AB InBev en 2019, la plateforme de commerce électronique BEES accélère le parcours numérique des détaillants. Elle est maintenant active dans 20 pays et a capturé plus de 32 milliards de dollars en valeur brute de marchandises.



BEES permettra aux chaînes d'épiceries, organismes de services alimentaires et petits magasins familiaux d'Amérique Latine, de se doter de produits Kraft Heinz en un clic, tout en permettant au groupe agroalimentaire de toucher de nouveaux détaillants.



Après les premiers projets pilotes en Colombie, au Pérou et au Mexique, les deux partenaires prévoient d'étendre leur collaboration en Équateur, en République dominicaine, au Panama et dans d'autres pays d'Amérique latine.



