Peu de signes de réduction des bénéfices de la part des entreprises américaines après que M. Powell a déclaré que cela pourrait ralentir l'inflation

Les marges bénéficiaires brutes, suivies de près par les investisseurs et mesurant les bénéfices en pourcentage des ventes, sont restées stables ou ont légèrement diminué chez les fabricants et les vendeurs de produits ménagers de base tels que le papier hygiénique et les céréales.

Des entreprises telles que Procter & Gamble Co, le fabricant de Tide, et Walmart Inc. ont procédé à des hausses de prix dignes d'une génération pour tenter de maintenir cet indicateur de la santé financière, alors qu'elles sont confrontées à des coûts très élevés.

Mais M. Powell s'en est pris aux entreprises américaines cette semaine, affirmant que si les entreprises et les actionnaires prenaient moins pour eux, l'inflation pourrait diminuer et les salaires des travailleurs pourraient continuer à augmenter.

Les marges bénéficiaires de Procter & Gamble ont augmenté pendant la pandémie, avant de diminuer l'année dernière. Les marges de Walmart ont suivi une évolution similaire, l'entreprise s'efforçant de maintenir des prix bas pour les consommateurs et de maintenir la fréquentation de ses magasins.

Les marges de Kroger Co ont également fortement augmenté pendant la pandémie, en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires.

P&G, Kroger et Walmart n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les dirigeants de P&G ont déclaré le mois dernier, lors d'une conférence sectorielle, qu'à mesure que l'inflation se poursuivait, il devenait plus difficile d'augmenter les prix.

Les dirigeants de Walmart ont déclaré le mois dernier que l'inflation des denrées alimentaires et des biens de consommation avait persisté et que l'inflation des denrées alimentaires était supérieure à ce qu'ils pensaient.

Des parlementaires américains, tels que la sénatrice Elizabeth Warren et le représentant David Cicilline, ont pris à partie des entreprises pour des hausses de prix sur des articles que les consommateurs achètent tous les jours.

La situation n'est pas propre aux États-Unis, puisque des données communiquées lors d'une récente retraite de la Banque centrale européenne montrent que les entreprises de ce pays profitent d'une inflation élevée.

"Les bénéfices des entreprises et les marges plus élevées ont été un moteur essentiel de l'inflation et, lorsqu'ils commenceront à diminuer, nous verrons des prix plus bas dans la vie réelle", a déclaré Rakeen Mabud, économiste en chef du groupe de défense progressiste Groundwork Collaborative. "Ce qui fonctionne à la hausse fonctionne à la baisse. Si les marges s'assouplissent, les entreprises baissent leurs prix et l'inflation diminuera.

Certains fabricants d'articles ménagers atténuent les hausses de prix. Le fabricant de ketchup Kraft Heinz Co, Clorox Co et PepsiCo Inc ont indiqué qu'ils faisaient une pause dans leurs augmentations de prix.

Clorox s'est refusé à tout commentaire, tandis que Kraft Heinz et Pepsico n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

P&G et le fabricant de repas surgelés Stouffer's, Nestlé SA, ont déclaré qu'ils prévoyaient de continuer à augmenter les prix, alors même que les consommateurs achètent moins et réduisent leur budget. Nestlé n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'ancienne vice-présidente de la Réserve fédérale, Lael Brainard, a déclaré à l'automne que les marges du commerce de détail - une mesure du prix facturé par les chaînes pour un produit par rapport à ce qu'elles ont payé pour ce produit - ont augmenté "bien plus" que les salaires de l'employé typique du magasin.

La réduction de ces marges pourrait contribuer à réduire les pressions inflationnistes sur les biens de consommation, a-t-elle déclaré.