Kraken Energy Corp. est une société d'énergie basée au Canada qui développe son portefeuille de propriétés d'uranium à haute teneur aux États-Unis. La société fait progresser sa propriété d'uranium Apex, détenue à 100 %, située à 280 kilomètres (km) à l'est de Reno, au Nevada, et reconnue comme l'ancienne mine d'uranium du Nevada. La société a également conclu un accord d'option pour acquérir 100 % de la propriété d'uranium Garfield Hills. La propriété d'uranium Garfield Hills, qui a été exploitée par le passé, couvre 1 238 hectares (ha) et est située à 19 km à l'est de Hawthorne, dans le comté de Mineral, au Nevada. La société a également récemment jalonné la propriété d'uranium Huber Hills, située à 136 km au nord d'Elko (Nevada), qui couvre 1 044 ha et englobe la mine à ciel ouvert historique de Racetrack. La société a également conclu un accord d'option pour acquérir 75 % de la propriété d'uranium de Harts Point. La propriété Harts Point Uranium couvre 2 622 ha et est située à 49 km au nord-ouest de Monticello dans le comté de San Juan, Utah.

Secteur Sociétés minières intégrées