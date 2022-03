Le secteur des crypto-monnaies sur la défensive alors que la crise ukrainienne met en lumière le respect des sanctions contre la Russie

Les critiques ont vu l'industrie de la crypto se démener pour reprendre le contrôle du récit, avec de nombreux cadres frustrés que les régimes de conformité en place dans les principales bourses, telles que Coinbase et Binance, soient remis en question.

Dans le même temps, l'examen accru pourrait être un moment charnière pour le secteur de prouver qu'il n'est pas le "Far West" de la finance que les régulateurs l'ont dépeint.

"C'est une opportunité pour le secteur de montrer qu'il est mature et qu'il sait comment gérer correctement les risques", a déclaré Matt Homer, un cadre en résidence de la société de capital-risque Nyca Partners.

La communauté cryptographique a été largement prise à contre-pied lorsque les États-Unis et leurs alliés ont décidé d'imposer des sanctions radicales contre les banques, les élites et d'autres entreprises publiques russes.

Contrairement à d'autres sociétés de paiement, les échanges de crypto ont rejeté les appels à couper tous les utilisateurs russes, affirmant que cela va à l'encontre des valeurs libertaires de l'industrie, suscitant des inquiétudes parmi les responsables européens et les législateurs américains que les actifs numériques pourraient être utilisés pour contourner les sanctions.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren a allégué que de nombreux échanges et portefeuilles de crypto-monnaies ont des contrôles de conformité laxistes et ne collectent pas de données sur l'identité des clients.

Mais les dirigeants de bourses comme Kraken, FTX, Coinbase et Gemini, ainsi que les groupes commerciaux du secteur, affirment que ce n'est pas le cas.

"Cette rhétorique est inexacte", a déclaré Elena Hughes, responsable de la conformité chez Gemini, ajoutant que la société filtre les clients comme n'importe quelle autre entreprise financière. "Nous avons consacré beaucoup de ressources pour nous assurer que nous avons les bons contrôles (et) que nous avons fait les choses correctement."

Lundi, Coinbase a publié un long blog détaillant ses contrôles, soulignant qu'elle avait bloqué plus de 25 000 adresses liées à des personnes ou des entités russes soupçonnées de se livrer à des activités illégales.

FTX US, un échange de crypto basé à Chicago, a déclaré qu'il exploite plusieurs licences réglementées et continue à "appliquer et à respecter rigoureusement" toutes les sanctions.

"Pour la plupart, la plupart de ces entreprises ont déjà des systèmes très robustes en place, et il est très facile pour elles de se conformer aux sanctions, comme n'importe quelle autre institution financière", a déclaré Kristin Smith, directrice exécutive de l'Association Blockchain.

UN RISQUE "EXISTENTIEL

Dès sa création, la communauté des cryptomonnaies a vanté les mérites des actifs numériques en tant que véhicules de transactions anonymes, et une série de mesures d'application fédérales pour fraude, blanchiment d'argent et offres de pièces non enregistrées n'a fait que renforcer la perception selon laquelle les sociétés de cryptomonnaies sont enclines à bafouer la loi.

Mais alors que la valeur de toutes les cryptomonnaies a dépassé les 3 000 milliards de dollars l'année dernière et que de plus en plus d'Américains investissent dans cette classe d'actifs, l'industrie a essayé de se débarrasser de son image peu recommandable en améliorant ses références en matière de conformité.

Alors que les législateurs s'inquiètent de l'évasion des sanctions liées aux crypto-monnaies, les responsables de l'administration Biden ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que les actifs numériques pourraient être utilisés pour contourner toutes les restrictions.

Le département du Trésor américain a tendu la main à plusieurs bourses de crypto-monnaies et groupes commerciaux pour expliquer ses attentes en matière de conformité aux sanctions et pour créer une ligne de communication en cas de questions, a déclaré une personne familière avec la question.

Cette personne, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat, a ajouté que les fonctionnaires ont été impressionnés par les contrôles de conformité de la majorité des entreprises.

Pour de nombreuses bourses, le risque de ne pas être en conformité avec les règles en l'état est "existentiel", a déclaré Charles Delingpole, directeur général de ComplyAdvantage, une société de technologie anti-blanchiment d'argent qui travaille avec plusieurs sociétés de crypto de premier plan, dont Binance et Gemini.

"Pas seulement en termes d'amende (et) de suppression de l'accès à la compensation en dollars", a-t-il déclaré. "Si vous blanchissez de l'argent, ce qui est le revers de la médaille, il y a eu d'énormes réactions du public pour les entreprises considérées comme facilitant les flux d'argent illégaux."