MKF Krasnyi Oktyabr' OAO est un producteur de confiseries basé en Russie. L'entreprise propose plus de 500 types de produits, notamment des bonbons à la coque, des confiseries, du chocolat, du caramel, du cacao en poudre, des noix, des produits semi-finis en chocolat, des biscuits et d'autres produits. L'entreprise dispose de cinq départements de production : Le département des bonbons à la coque, le département des bonbons, le département du chocolat et le département de vente au détail, situés à Moscou, et un département situé à Egorevsk qui produit des confitures et des carottes confites, des agrumes et d'autres fruits, baies et légumes utilisés dans la production de bonbons à la coque et de friandises. MKF Krasnyi Oktyabr' OAO est active au niveau national et à l'étranger et opère par l'intermédiaire de nombreuses succursales, filiales et sociétés affiliées.

Secteur Transformation des aliments