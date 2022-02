Kratos et Kymeta unissent leurs forces pour développer des solutions intégrant technologies d'antennes avancées et systèmes terrestres définis par logiciel

Kymeta (www.kymetacorp.com), société de communications qui mondialise le mobile, et Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (Nasdaq : KTOS), fournisseur de solutions de premier plan en matière de sécurité nationale et d’espace, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique visant le développement conjoint de produits et solutions qui permettront aux systèmes terrestres virtualisés modernes de mieux tirer parti des capacités des antennes satellite mobiles de nouvelle génération.

Parmi les objectifs étendus de ce partenariat figure l’amélioration de la capacité des systèmes terrestres à soutenir, exploiter, gérer et contrôler les antennes multifonctions électroniquement guidées, afin de mieux appuyer les capacités des satellites définis par logiciel et multifaisceaux. Cet effort se concentrera dans un premier temps sur le développement conjoint d’un terminal à distance défini par logiciel, qui soutiendra une multitude d’applications de connectivité dynamique par satellite, notamment l’appui à des cas d’utilisation multiorbites dans lesquels une connectivité aux satellites LEO, MEO et GEO est souhaitable via la même antenne.

L’industrie spatiale est en pleine renaissance, animée par des avancées technologiques telles que les petits satellites, les constellations proliférées en orbite terrestre basse (low Earth orbit, LEO), les charges utiles définies par logiciel, les services multiorbites, et bien d’autres. Sur Terre, des avancées comparables s’observent en matière de réseaux satellite, comme l’illustre la croissance des fournisseurs GAAS (ground-as-a-service), des communications mobiles en déplacement, et des systèmes terrestres virtualisés. Grâce à ces avancées aux deux extrémités de la connexion espace/Terre, les systèmes satellite doivent agir de manière plus dynamique, en s’adaptant sans interruption aux besoins changeants, conditions, niveaux de service, ainsi qu’aux contraintes liées à l’activité commerciale ou à la mission.

« L’interface modem/antenne d’aujourd’hui implique une relation analogique, statique et mutuelle, dans la mesure où la couche spatiale a évolué jusqu’à inclure des réseaux multiorbites hautement dynamiques et des charges utiles définies par logiciel », a déclaré Greg Quiggle, vice-président de la gestion des produits spatiaux chez Kratos. « Les terminaux à distance doivent se transformer numériquement, en adoptant les capacités uniques des antennes électroniquement guidées (electronically steered antennas, ESA) ainsi que des équipements universels des clients sur site (universal customer premise equipment, uCPE), afin d’activer dynamiquement le multifaisceau, le multibande et le multiusage à la périphérie du réseau. »

Le terminal à distance numériquement transformé combinera des ESA Kymeta avec des uCPE définis par logiciel et basés sur la technologie OpenSpace de Kratos, le tout dans une offre de terminal unifiée. La plateforme OpenSpace constitue le premier et le seul système terrestre défini et orchestré par logiciel à être commercialement disponible et permettant aux opérateurs satellite et opérateurs des communications de faire progresser la transformation numérique de leurs réseaux satellite.

« Kymeta est heureuse de faire équipe avec Kratos, leader dans la révolution de la virtualisation des réseaux spatiaux, afin de développer conjointement un terminal terrestre numérique tirant parti de la technologie d’antenne u8 de Kymeta », a déclaré Lilac Muller, vice-présidente de la gestion des produits chez Kymeta. « La technologie u8 de Kymeta est une plateforme définie par logiciel, qui libère le potentiel de capacités futures des réseaux à la fois terrestres et spatiaux, en orbites géostationnaires et non géostationnaires. »

Afin de proposer une solution qui s’adapte de manière dynamique aux changements dans la couche spatiale tout en soutenant les multiples fonctions à la périphérie du réseau, les produits conjointement développés se conformeront aux normes du secteur, notamment à la norme IEEE-ISTO Std 4900-2021: Digital IF Interoperability Standard, v1.0 du Digital IF Interoperability (DIFI) Consortium (DIFI). Les deux sociétés considèrent que les normes communes sont indispensables à l’industrie spatiale pour réaliser les opportunités qui se profilent à l’horizon, ainsi que pour faire progresser l’intégration du secteur avec l’infrastructure mondiale de communications au sens large. Toutes deux sont membres fondatrices du DIFI, une organisation indépendante créée pour développer et promouvoir des normes d’interopérabilité destinées aux systèmes spatiaux et satellite.

Kymeta libère le potentiel de la connectivité satellite à large bande, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire la demande massive de communications au cours des déplacements, et de globalisation de la téléphonie mobile. Lepton Global Solutions, une société de Kymeta, héberge les solutions de connectivité par satellite, de la société, et offre au marché des solutions clé en main, uniques, complètes et groupées, basées sur les meilleures technologies, ainsi que des services sur mesure, axés sur le client, dont les exigences de mission sont satisfaites, voire dépassées. Ces solutions, combinées à l’antenne satellite à panneau plat de la société, la première en son genre, et aux services Kymeta Connect™, fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur des réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s’orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l’État de Washington.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur kymetacorp.com

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ : KTOS) développe et déploie des technologies, plateformes et systèmes innovants et abordables pour les clients, alliés et entreprises commerciales liés à la sécurité nationale des États-Unis. Kratos transforme la manière dont les technologies de rupture pour ces secteurs sont commercialisées, de manière rapide, au travers d’approches commerciales et de capital-risque éprouvées, notamment de processus de recherche proactive et de développement harmonisé. Kratos se spécialise dans les systèmes sans pilote, les communications satellite, la cybersécurité et la guerre cybernétique, l’électronique micro-ondes, la défense antimissile, les systèmes hypersoniques, la formation, les systèmes de combat, ainsi que dans le développement d’un moteur turboréacteur et turbopropulseur de nouvelle génération. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.KratosDefense.com.

