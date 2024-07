Kratos Defense & Security Solutions, Inc. a annoncé la démonstration réussie de la deuxième des trois méthodes de lancement du Valkyrie : le Kratos Trolley Launch System (KTLS). Le KTLS permet au Valkyrie de décoller à partir de pistes traditionnelles ou de routes droites, sans nécessiter de Rocket Assist Take Off (RATO) ou d'autres dispositifs produisant de l'accélération. Pour le décollage avec le KTLS, qui est entièrement autonome, le moteur de l'avion se met en marche comme pour un décollage classique, et le système combiné, Valkyrie et KTLS, accélère sur la piste.

Enfin, à la vitesse de décollage, l'avion s'envole et s'éloigne (se sépare) du KTLS, qui déploie alors les parachutes et freine jusqu'à l'arrêt sur la piste, tandis que l'avion poursuit sa mission de vol. La démonstration en vol financée par Kratos a été réalisée sur le champ de tir GrandSky du Dakota du Nord, où Kratos peut faire fonctionner indépendamment (des champs de tir du DoD) ses plus gros UAS de la classe Collaborative Combat Aircraft, comme le Valkyrie. Le développement, la production et la démonstration du KTLS, financés en interne, illustrent une conceptualisation intelligente, une ingénierie numérique et physique rigoureuse, une intégration, des essais et une fabrication rapide représentative de la production, qui permettent de proposer un système unique et efficace. Ils ont été rendus possibles grâce aux 30 années d'expérience en ingénierie de Kratos dans le domaine du décollage autonome d'avions à réaction sans pilote.

Ce vol financé par Kratos est le dernier point de données représentatif du succès de la stratégie de Kratos visant à revigorer la base industrielle de défense américaine avec des systèmes à faible coût financés par Kratos, rapidement développés et mis en service, pertinents, en travaillant en étroite collaboration avec des clients/partenaires gouvernementaux. Au-delà de ses systèmes de drones à bas prix propulsés par des jets, dont Valkyrie, Mako, Air Wolf, Athena, Apollo et d'autres, Kratos continue de mettre en œuvre cette stratégie avec succès grâce à son banc d'essai hypersonique Erinyes, dont le premier vol a récemment été couronné de succès, à ses moteurs à réaction TurboJet et TurboFan de nouvelle génération pour les drones, les missiles, les munitions de flânerie et les munitions propulsées, ainsi qu'à Kratos OpenSpace. Kratos effectue des recherches, des développements, des investissements et d'autres investissements financés en interne afin de développer, produire et mettre en œuvre rapidement des solutions qui répondent aux besoins et aux exigences des clients en matière de missions critiques.

Les principaux domaines d'activité de Kratos comprennent les systèmes terrestres virtualisés pour les satellites et les véhicules spatiaux, y compris les logiciels de commande et de contrôle, ainsi qu'un système à coût unique.