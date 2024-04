Kratos Defense & Security Solutions, Inc. a annoncé la nomination du Brigadier Général (à la retraite) Bobbi Doorenbos au Conseil d'administration de Kratos, à compter du 28 mars 2024. Le général Doorenbos apporte au Conseil d'administration de Kratos une expérience et une expertise pertinentes et diversifiées. Au cours de ses 25 années de service militaire distingué, le général Doorenbos a occupé des postes de direction à la Maison Blanche, au quartier général de l'armée de l'air et au Bureau de la Garde nationale.

Elle a notamment été assistante spéciale du vice-président Biden pour la politique de défense et les programmes de renseignement, collaboratrice de la Maison Blanche auprès du secrétaire à l'agriculture, et adjointe militaire pour l'entraînement et la préparation de l'armée de l'air, où elle était responsable de l'infrastructure d'entraînement opérationnel de l'armée de l'air, de la préparation et des rapports, ainsi que de la gestion des équipages. Le général Doorenbos a également été commandant de la 188e escadre, dont elle a supervisé la transition de l'avion piloté A-10 Warthog à l'avion sans pilote MQ-9 Reaper, ainsi que les missions d'analyse du renseignement et de ciblage. Avant cela, elle a dirigé le 214e groupe de reconnaissance de la base aérienne Davis Monthan, qui a acquis des MQ-1 et mis en place une unité de lancement et de récupération à Fort Huachuca, en Arizona.

Le général Doorenbos a rejoint l'armée de l'air en tant que pilote de F-16 et fait partie du petit nombre de femmes qui ont été les premières à piloter des avions de combat. En tant que pilote dans les unités de la Garde nationale aérienne de Sioux City (Iowa) et de Washington (D.C.), elle a participé aux opérations SOUTHERN WATCH, NOBLE EAGLE et IRAQI FREEDOM, et a acquis une grande expérience au National Guard Bureau dans les directions des opérations, du renseignement et des besoins/acquisitions. Le général Doorenbos est titulaire d'un B.B.A. en finance de l'université d'État de l'Iowa, d'un M.S. en renseignement stratégique du National Defense Intelligence College de la Defense Intelligence Agency et d'un Executive MBA de la Darden School of Business de l'université de Virginie.

Le général Doorenbos possède une vaste expérience des conseils d'administration actuels et antérieurs, ayant siégé aux conseils d'administration de la White House Fellows Foundation and Association, de la National Guard Association et de STEM Flights, une organisation à but non lucratif 501(c)(3) qui se consacre à l'éducation des lycéens sur les carrières STEM dans l'aviation. Elle est également conseillère principale au sein du Roosevelt Group, conférencière, coach exécutif et pilote de ligne sur Airbus 320.