KRISPY KREME : reg; fait son entrée sur le marché égyptien avec l'inauguration de son premier magasin au Caire

L'inauguration du magasin au Caire par le partenaire franchisé Americana Group renforce efforts déployés par Krispy Kreme pour offrir des beignets frais et délicieux dans le monde entier.

Les rêves "sucrés" sont devenus réalité au Caire, en Égypte, puisque Krispy Kreme a inauguré le premier magasin de la marque mondiale de beignets dans le pays en coopération avec son partenaire franchisé Americana Group.

L'emblématique Hot Light de Krispy Kreme rayonne maintenant au Caire, signalant aux clients que de délicieux beignets chauds Original Glazed® sont disponibles pour être dégustés frais. Le magasin Hot Light Theatre, qui peut fabriquer plus de 100 douzaines de beignets par heure, sera une destination pour les résidents et les visiteurs, servant ainsi de centre de production selon la stratégie omni canal adoptée par Krispy Kreme qui vise à distribuer et livrer quotidiennement des beignets frais aux clients via plusieurs points d'accès.

"Le monde continue de désirer Krispy Kreme, et nous continuons à nous développer de manière disciplinée pour nourrir et répondre à cette envie, développer nos activités et améliorer la vie de nos clients grâce à la joie procurée par Krispy Kreme", a déclaré Mike Tattersfield, PDG de Krispy Kreme. "Nous sommes ravis de servir d'excellents beignets frais en Égypte en collaboration avec Americana, notre précieux partenaire franchisé dans la région".

Americana, un partenaire franchisé indépendant de Krispy Kreme, exploite actuellement plus de 200 magasins Krispy Kreme dans cinq pays, dont les Émirats Arabes Unis, l'Arabie saoudite et le Koweït, et s'est associé à Krispy Kreme pour ravier ses clients depuis 2007.

Avec l'inauguratio de la boutique le 19 août à Arabella Plaza au Nouveau Caire, l'Égypte est devenue le 31ème pays où les fans peuvent déguster les beignets de Krispy Kreme.

Amarpal Sandhu, PDG d'Americana Restaurants, un partenaire franchisé indépendant détenu et exploité par Krispy Kreme a déclaré : "La joie et l'amour manifestés par les habitants du Caire pour Krispy Kreme ont été vraiment extraordinaire. Notre équipe au Caire s'engage à servir les beignets les plus frais et les plus savoureux de la planète aux millions d'amateurs de Krispy Kreme. Dans le cadre de nos plans d'expansion en Égypte, nous continuerons d'ouvrir de nouveaux points de vente, afin d’apporter les douceurs de Krispy Kreme à de nombreux autres clients dans les mois à venir".

"Nous continuons d'investir dans nos activités mondiales – en stimulant la croissance sur nos marchés existants et en nous développant de manière sélective là où nous distinguons de grandes opportunités que nous avons en Égypte. Bien que nous n’en soyons qu’au début, nous percevons déjà les avantages de cet investissement dans l'expansion de notre modèle omnicanal, alors que nos activités internationales continuent de générer de solides performances", a ajouté Tattersfield.

À propos de Krispy Kreme

Basée à Charlotte, en Caroline du Nord, Krispy Kreme est l'une des marques de confiseries les plus appréciées et les plus connues au monde. Notre emblématique beignet Original Glazed® est universellement reconnu pour son gout doux et fondante dans la bouche. Krispy Kreme opère dans 31 pays grâce à son réseau unique de magasins de beignets, à ses partenariats avec des détaillants pionniers et à ses activités de commerce électronique et de livraison en croissance rapide. Notre objectif qui consiste à toucher et améliorer des vies à travers la joie procurée par Krispy Kreme guide notre méthode de travail chaque jour et se reflète dans l'amour que nous portons à nos employés, à nos communautés et à la planète. Connectez-vous avec Krispy Kreme Doughnuts sur www.KrispyKreme.com, ou sur l'un de ses nombreux réseaux sociaux, dont www.Facebook.com/KrispyKreme et www.Twitter.com/KrispyKreme.

À propos d'Americana :

Americana Group est l'une des plus grandes entreprises de restauration, de fabrication et de distribution alimentaire dans les pays de la région MENA et de la Communauté des États indépendants (CEI). Elle a été fondée au Koweït en 1964 et se compose de deux divisions. Le Groupe exploite 2 000 restaurants sur 13 marchés au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la CEI, ainsi que 25 sites de production alimentaire dans la région.

