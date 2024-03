Krispy Kreme, Inc. est une entreprise omni-canal qui dispose d'environ 11 800 points d'accès dans le monde. La société a développé une base de consommateurs dans le monde entier et opère dans environ 30 pays grâce à son réseau de boutiques de beignets frais, à ses partenariats avec les détaillants, à son commerce électronique et à ses activités de livraison. Elle livre des beignets frais tous les jours dans les Fresh Shops locaux, livre des Doors frais tous les jours (DFD) et par l'intermédiaire de canaux de commerce électronique. La société opère à travers trois segments : États-Unis et Canada, International et Développement des marchés. Le segment États-Unis et Canada comprend toutes les activités détenues par la société aux États-Unis et au Canada, les boutiques Insomnia Cookies et la ligne de produits de marque Sweet Treat. Le segment international comprend toutes les activités détenues par la société au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Mexique. Le segment Développement du marché comprend les activités de franchise dans le monde entier, ainsi que les activités détenues par l'entreprise au Japon.

Secteur Restaurants et bars