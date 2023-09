Krispy Kreme, Inc. est une entreprise omni-canal opérant par le biais d'un réseau de boutiques de beignets, de partenariats avec des détaillants et d'une activité de commerce électronique (e-Commerce) et de livraison. La société mène ses activités par le biais de trois segments : États-Unis (U.S.) et Canada, International et Développement des marchés. Le secteur États-Unis et Canada comprend les activités de la société aux États-Unis et au Canada, y compris les boutiques Krispy Kreme et Insomnia, la livraison de produits frais du jour (DFD) et la gamme de produits sucrés de la société. Le segment International comprend les opérations appartenant à la société Krispy Kreme au Royaume-Uni et en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Mexique. Le segment Développement du marché reflète les opérations de franchise à travers le monde. Il comprend également les opérations détenues par la société au Japon, qui appartenaient à une franchise, KK Japan. Les opérations de franchise de la Société comprennent les redevances des franchisés et les ventes de pâte à beignets, d'autres ingrédients, de fournitures et d'équipement de fabrication de beignets aux franchisés.

Secteur Restaurants et bars