Panera Brands étudie la possibilité de vendre Caribou Coffee et Einstein Bros Bagels, ainsi que ses autres marques de bagels, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser les chaînes de restaurants à plus de 1,5 milliard de dollars, selon des personnes familières avec le dossier.

La société Panera Brands, basée à Saint-Louis et soutenue par la société de capital-investissement JAB Holding, a demandé à Bank of America de gérer le processus de vente des marques, ont indiqué les sources. D'autres exploitants de restaurants et des sociétés de capital-investissement sont intéressés par les offres pour les actifs, ont-elles dit.

Outre Einstein Bros, Panera cherche à vendre Brueggers Bagels, Noahs New York Bagels et Manhattan Bagel, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat parce que les discussions sont confidentielles.

Panera Brands, JAB et Bank of America se sont tous refusés à tout commentaire.

Cette dernière décision marque un revirement pour JAB, basé au Luxembourg, qui a regroupé Panera Bread, Caribou Coffee et les marques de bagels au sein du groupe Panera Brands en 2021.

Panera espère obtenir une évaluation pour les activités de café et de bagels combinées équivalant à plus de 10 fois leur bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement prévu de près de 150 millions de dollars en 2024, ont déclaré les sources.

Caribou Coffee, basé à Minneapolis, compte plus de 800 établissements dans 11 pays. Les marques de bagels comptent près de 1 000 établissements aux États-Unis.

JAB a jeté les bases d'une introduction en bourse de Panera Brands au cours de l'année écoulée, a déclaré l'une des sources, ajoutant qu'elle pourrait poursuivre l'introduction en bourse de l'unité restante de Panera Bread si les négociations visant à céder les chaînes de cafés et de bagels aboutissent. Panera Bread génère la majorité des revenus du groupe.

Fondée en 1987, Panera Bread était à l'origine une boulangerie communautaire connue sous le nom de St. Louis Bread Company.

JAP gère plus de 50 milliards de dollars de capitaux et possède des participations dans des marques de consommation courante telles que Keurig Dr Pepper et Krispy Kreme. (Reportage d'Abigail Summerville à New York ; rédaction de Leslie Adler)