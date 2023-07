Kriti Industries (India) Limited est une entreprise de tuyauterie en polymère basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication de systèmes de tuyauterie en polymère, de produits en plastique moulé et d'accessoires. Elle fabrique des tuyaux en polymère pour les secteurs de l'approvisionnement en eau, de l'irrigation, du gaz, des télécommunications et de la construction. Ses produits agricoles comprennent des tuyaux et des raccords en chlorure de polyvinyle rigide (RPVC), des tuyaux de cuvelage, des serpentins en polyéthylène (PE), des systèmes d'arrosage, des tuyaux submersibles, des tuyaux d'aspiration et des tuyaux de jardin. Ses produits de construction comprennent des tuyaux et des raccords pour le drainage des eaux pluviales résiduaires du sol (SWR), des tuyaux et des raccords en polychlorure de vinyle chloré (CPVC) et des tuyaux d'aplomb, ainsi que des tuyaux de jardin. Ses produits de micro-irrigation comprennent des tuyaux latéraux de micro-irrigation (en ligne ou non), des systèmes d'arrosage et des tuyaux et raccords en RPVC. Ses produits d'infrastructure comprennent des tuyaux et des raccords RPVC ring fit (élastomère), des tuyaux et des raccords PE haute densité (HDPE) et PE moyenne densité (MDPE), des conduits de télécommunication à lubrification permanente (PLB) et des micro-conduits.

Secteur Fournitures de construction et installation