Kriti Industries (India) Limited est une entreprise basée en Inde qui fabrique des produits et des solutions de tuyauterie, des accessoires, des conduites de gaz, des conduits de télécommunications, des tuyaux submersibles et des tuyaux de tubage. Ses produits comprennent des tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC) et en polyéthylène (PE) utilisés dans les applications en aval de l'approvisionnement en eau potable, de l'irrigation, de la construction de bâtiments et d'infrastructures. Ses produits pour l'agriculture comprennent des tuyaux et des raccords en RPVC, des tuyaux élastomères, des tuyaux en PEHD, des tuyaux à colonne, des tuyaux de tubage, des tuyaux d'aspiration, des tuyaux de pulvérisation et des colles à solvant. Ses produits pour le bâtiment comprennent des tuyaux et des raccords en CPVC, des tuyaux et des raccords en UPVC, des tuyaux de drainage, des tuyaux de jardin, des réservoirs de stockage d'eau et des colles à solvant de protection. Ses micro-produits comprennent des systèmes d'irrigation goutte à goutte en ligne, des systèmes d'irrigation goutte à goutte en ligne et des systèmes d'irrigation par aspersion. Ses produits de solutions industrielles comprennent les conduites de gaz, les conduits de fibres, les fibres volantes, les pistes de fibres, les voies de fibres, les fibresf8, les fibres principales, les fibres micro et les conduits PLB.

Secteur Fournitures de construction et installation