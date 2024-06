Kriti Nutrients Limited est une entreprise de fabrication de produits à base de soja basée en Inde. L'entreprise se consacre à la transformation du soja, à la production d'huile de soja raffinée de marque et à la fabrication de produits à base de protéines à valeur ajoutée. Ces produits sont destinés à des applications spécialisées dans les secteurs de l'alimentation, de l'aquaculture et de la volaille, des produits laitiers et des produits pharmaceutiques. L'entreprise exerce ses activités dans le secteur de l'extraction et du raffinage des graines oléagineuses. Ses produits comprennent la lécithine de soja, le Super HyPro SBM, la farine de soja dégraissée, les flocons (grillés), la farine de soja dégraissée, les flocons (non grillés), le soja entier, les protéines de soja texturées, les écales de soja et d'autres produits. La société fabrique des protéines de soja et de la lécithine de soja pour les utilisateurs industriels en aval et fabrique, commercialise, conditionne et marque l'huile raffinée comestible pour ses consommateurs au détail. Elle commercialise ses produits sous la marque Kriti. L'usine de transformation du soja de la société est située à Dewas, Madhya Pradesh (Inde). Ses filiales comprennent Kriti Industries (I) Ltd. et Chetak Builders Pvt. Ltd.

Secteur Transformation des aliments