Kriti Nutrients Limited a pour activité le traitement des graines de soja, le raffinage de l'huile et la production de produits à base de soja. Elle opère par le biais du segment de l'extraction et du raffinage des graines oléagineuses. Son portefeuille de produits comprend de l'huile de soja raffinée et des dérivés de soja à valeur ajoutée. Elle fabrique une gamme de produits à valeur ajoutée à base de soja et de lécithine de soja pour les industries et de l'huile raffinée comestible pour les consommateurs. Ses produits pour les entreprises comprennent la lécithine de soja, la farine de soja Kriti Super HyPro, la farine/les grains/flocons de soja dégraissés Kriti (non grillés), ainsi que l'huile acide et l'acide gras. Ses produits destinés aux consommateurs comprennent les protéines de soja texturées, la farine/les grains/flocons de soja dégraissés Kriti (grillés) et le soja complet. Ses produits pour l'industrie alimentaire comprennent l'huile de soja, la farine de soja, les grains de soja, la lécithine et autres. Ses produits pour l'industrie alimentaire comprennent la farine de soja, l'huile de tournesol et l'huile de soja. Elle propose également des produits pour l'industrie pharmaceutique, l'aquaculture et l'aviculture.

Secteur Transformation des aliments