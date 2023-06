KRM22 Plc est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est de développer et d'investir dans des outils de gestion des risques pour soutenir les risques réglementaires, de marché, technologiques et opérationnels. L'objectif de la société est de créer de la valeur pour ses investisseurs en investissant dans des sociétés cibles du secteur des technologies et des logiciels, puis en assurant leur croissance et leur développement, en mettant l'accent sur la gestion des risques sur les marchés des capitaux. Elle propose des modules répondant aux défis de la gestion des risques dans les domaines du marché, de la conformité, de la technologie et des risques opérationnels. Sa plate-forme mondiale de gestion des risques fournit des applications permettant de relever les défis de diverses entreprises en matière de conformité, de marché, d'opérations et de risques technologiques, et de gérer l'ensemble du profil de risque de l'entreprise. Elle propose une gamme de services, d'applications et d'intégrations, de formations et de solutions personnalisées par l'intermédiaire de ses partenaires.

Secteur Logiciels