KRM22 Plc est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans l'investissement dans la technologie et les logiciels. La principale activité de la société et de ses filiales est de développer et d'investir dans des outils de gestion des risques pour soutenir les risques réglementaires, de marché, technologiques et opérationnels. Grâce à ses investissements et à la Global Risk Platform, la société permet aux sociétés des marchés financiers de réduire le coût et la complexité de la gestion des risques. La Global Risk Platform propose des applications qui aident les entreprises à relever les défis liés au trading et au risque d'entreprise et à gérer l'ensemble de leur profil de risque. Son Risk Cockpit fournit un cadre pour compléter les flux d'évaluation réglementaires tels que l'évaluation interne du capital et du risque (ICARA). Son système de surveillance des marchés fournit un référentiel de données central pour stocker tous les enregistrements pertinents, y compris les alertes, les commentaires et les documents externes. Ses filiales comprennent KRM22 Central Limited, Object+ B.V. et d'autres.

Secteur Logiciels