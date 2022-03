Kroger : Pression acheteuse 07/03/2022 | 16:15 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 07/03/2022 | 16:15 achat En cours

Cours d'entrée : 60.99$ | Objectif : 74$ | Stop : 54$ | Potentiel : 21.33% Les opérateurs se sont intéressés de nouveau à Kroger. La configuration technique apparaît désormais positive sur le court terme avec un nouveau potentiel de libéré.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 74 $. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.39 pour l'année 2022.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Vente au détail et distribution alimentaire - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. KROGER 27.75% 42 790 WALMART INC. -1.29% 396 165 SYSCO CORPORATION 8.16% 43 113 WOOLWORTHS GROUP LIMITED -8.42% 30 868 AHOLD DELHAIZE N.V. -9.01% 30 077 LOBLAW COMPANIES LIMITED 2.30% 27 640 TESCO PLC -5.02% 27 551 AEON CO., LTD. -5.85% 18 812 CP ALL PUBLIC COMPANY LIMIT.. 11.44% 18 541 GEORGE WESTON LIMITED 1.55% 17 132 METRO INC. 3.46% 13 159

Données financières USD EUR CA 2022 137 Mrd - 126 Mrd Résultat net 2022 1 630 M - 1 501 M Dette nette 2022 11 407 M - 10 503 M PER 2022 24,9x Rendement 2022 1,37% Capitalisation 41 977 M 41 977 M 38 653 M VE / CA 2022 0,39x VE / CA 2023 0,38x Nbr Employés 500 000 Flottant - Prochain événement sur KROGER 23/06/22 Q1 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 27 Dernier Cours de Cloture 57,82 $ Objectif de cours Moyen 50,48 $ Ecart / Objectif Moyen -12,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs W. Rodney McMullen Vice President-Planning & Capital Management Gary Millerchip Chief Financial Officer & Senior Vice President Yael Cosset Chief Digital Officer & Global Vice President Clyde R. Moore Independent Director Ronald L. Sargent Lead Independent Director