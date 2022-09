Kroger : Credit Suisse neutre sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2023 148 Mrd - 149 Mrd Résultat net 2023 2 518 M - 2 531 M Dette nette 2023 11 786 M - 11 844 M PER 2023 13,9x Rendement 2023 1,86% Capitalisation 35 649 M 35 649 M 35 824 M VE / CA 2023 0,32x VE / CA 2024 0,31x Nbr Employés 420 000 Flottant 37,1% Graphique KROGER Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KROGER Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 25 Dernier Cours de Clôture 49,82 $ Objectif de cours Moyen 54,09 $ Ecart / Objectif Moyen 8,56% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs W. Rodney McMullen Vice President-Planning & Capital Management Gary Millerchip Chief Financial Officer & Senior Vice President Yael Cosset Chief Digital Officer & Global Vice President Stephanie Jenkins Vice President-Strategic Technology & Digital Clyde R. Moore Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) KROGER 10.08% 35 649 WALMART INC. -6.19% 368 431 SYSCO CORPORATION 5.54% 41 957 WOOLWORTHS GROUP LIMITED -4.21% 29 623 LOBLAW COMPANIES LIMITED 11.39% 28 685 AHOLD DELHAIZE N.V. -9.04% 27 074