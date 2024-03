Kroger Co. figure parmi les principaux distributeurs américains de produits alimentaires. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de produits alimentaires non périssables (50,6%). En outre, le groupe propose des produits de consommation (vêtements, articles de décoration et d'ameublement, articles de plein air, produits électroniques, produits automobiles et jouets), des produits de soins de santé et de beauté et des produits naturels ; - distribution de produits frais (24,6%) : fruits et légumes, produits de viande, produits de la mer, produits d'épicerie fine, produits de boulangerie, produits frais préparés, etc. ; - exploitation de supermarchés dotés de stations-service (10,6%) ; - distribution de produits pharmaceutiques (9%) ; - autres (5,2%) : notamment fabrication pour compte de tiers, de produits alimentaires au travers de 33 sites de production (boulangeries et laiteries) implantés aux Etats-Unis. Au 29/01/2022, l'activité est assurée au travers de 2 726 supermarchés (dont 2 252 avec pharmacies et 1 613 dotés de stations-service). La totalité du CA est réalisée aux Etats-Unis.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire