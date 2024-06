Le S&P 500 a reculé jeudi après avoir atteint pour la première fois la barre cruciale des 5 500 points, tandis que les investisseurs ont évalué les données économiques récentes et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour juger du calendrier des réductions de taux d'intérêt cette année.

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations chômage a diminué la semaine dernière, mais les dernières données ont montré que le nombre de personnes inscrites sur les listes d'allocations était le plus élevé depuis janvier, signe que le marché de l'emploi américain continue de se refroidir.

Une autre série de données a montré que la construction de maisons individuelles aux États-Unis a chuté en mai, en raison des taux hypothécaires toujours élevés.

Les nouvelles que nous avons reçues aujourd'hui ne sont qu'une nouvelle faiblesse négative de l'économie, a déclaré Tom Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt à Atlanta.

Dans le rapport sur l'emploi, les demandes (de chômage) ne sont pas terribles, mais elles entrent dans une zone qui n'est plus nécessairement basse."

Les secteurs de l'énergie et des services aux collectivités ont été les plus performants parmi les 11 indices sectoriels du S&P 500, avec des hausses respectives de 2,01 % et de 0,85 %, tandis que le secteur de la technologie a été en tête des baisses.

Il y a encore beaucoup de bruit autour de l'offre et de la demande qui n'est toujours pas très forte. Mais il y a eu une volonté de revenir à ce domaine où nous aurons besoin d'énergie à l'avenir, a déclaré M. Martin.

Pendant ce temps, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré qu'il faudrait un an ou deux pour ramener l'inflation à 2 %, car la croissance des salaires pourrait être encore trop élevée, ce qui fait craindre que les taux d'intérêt ne restent élevés plus longtemps.

Les marchés monétaires considèrent actuellement qu'il y a 58 % de chances que la banque centrale américaine réduise ses taux de 25 points de base en septembre, selon les données FedWatch de LSEG.

À 14 h 16, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 337,25 points, soit 0,87 %, pour atteindre 39 172,11, le S&P 500 a perdu 4,97 points, soit 0,09 %, pour atteindre 5 482,06 et le Nasdaq Composite a perdu 105,91 points, soit 0,59 %, pour atteindre 17 756,79.

Nvidia a chuté de 2,35 % après avoir atteint un record historique en tant qu'entreprise la plus précieuse au monde.

Kroger a chuté de 3,65% après avoir adopté un ton prudent sur les dépenses de consommation à court terme, tout en réaffirmant ses prévisions de ventes et de bénéfices à magasins comparables pour l'ensemble de l'année, bien qu'il ait dépassé les estimations du premier trimestre.

Trump Media & Technology Group a chuté de 14,18 % en raison d'une dilution potentielle des capitaux propres après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré effectif le dépôt de la société pour la revente de certaines actions et bons de souscription, lui donnant environ 247 millions de dollars de produits.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,05 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 216 nouveaux plus hauts et 109 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 894 titres ont augmenté et 2 310 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,22 contre 1. (Reportage d'Echo Wang à New York ; reportages complémentaires de Shubham Batra et Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Sriraj Kalluvila, Shounak Dasgupta, Pooja Desai et Aurora Ellis)