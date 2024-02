L'offre de la chaîne de magasins d'alimentation Kroger de racheter son proche rival Albertsons a suscité l'inquiétude dans l'ouest des États-Unis, où les autorités craignent que sa domination potentielle - contrôlant plus de la moitié du marché dans certains États - ne nuise aux consommateurs.

L'opération envisagée créerait un empire de l'alimentation avec plus de 4 000 magasins à travers les États-Unis, et a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des législateurs et des associations de consommateurs, qui craignent une hausse des prix, des pertes d'emplois et des fermetures de magasins.

Mais l'opposition la plus forte vient des marchés de l'Ouest, qui représentent six des huit États qui se sont joints lundi à une action en justice de la Commission fédérale du commerce pour empêcher l'opération. Les opposants vont du Wyoming, politiquement conservateur, aux États plus libéraux comme la Californie et l'Oregon.

Alors que Kroger affirme avoir besoin de l'accord pour affronter ses grands rivaux nationaux tels que Walmart et Amazon.com, dans plusieurs États de l'Ouest, il sera de loin le plus grand acteur.

L'une des principales raisons pour lesquelles les prix des produits alimentaires ont grimpé en flèche est que trop peu de chaînes dominent le secteur de la distribution", a déclaré Stacy Mitchell, codirectrice exécutive de l'Institute for Local Self-Reliance (Institut pour l'autonomie locale). Elle ajoute que l'accord pourrait faire grimper les prix des supermarchés en éliminant la concurrence sur de nombreux marchés locaux.

Les consommateurs de Californie et du Nevada paient déjà les factures hebdomadaires d'épicerie les plus élevées des États-Unis et les responsables de ces deux États craignent que la fusion n'entraîne une hausse des prix encore plus importante.

La nouvelle société détiendrait plus de 50 % des magasins d'alimentation de l'État de Washington et représenterait un peu moins de la moitié des ventes de produits d'alimentation en Arizona, ont averti séparément les procureurs généraux de chaque État.

"Les consommateurs de l'Arizona verront les prix augmenter à long terme si une entreprise contrôle plus de la moitié de l'offre", a déclaré Hitendra Chaturvedi, qui enseigne la gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'université d'État de l'Arizona.

"Le nombre limité d'entreprises entraîne une réduction du choix, une augmentation des prix et une diminution de la qualité pour les clients à long terme.

Kroger a promis des prix plus bas pour les clients, qu'aucun magasin ne fermerait et qu'aucun emploi ne serait supprimé. Ils affirment que seuls les détaillants non syndiqués, comme Walmart et Amazon, bénéficieront du blocage de la fusion.

Dans le Nord-Ouest, Kroger et Albertsons représenteront environ 57 % des visites suivies dans les magasins d'alimentation, selon le cabinet d'études Placer AI, et "semblent prêts à prendre la tête" du secteur de l'alimentation dans la région de cinq États composée de l'Idaho, du Montana, de l'Oregon, de l'État de Washington et de l'État du Wyoming.

En Californie, où près de 900 magasins passeront sous le contrôle d'un seul propriétaire, les habitants paient actuellement un peu moins de 300 dollars par semaine pour leurs courses, ce qui est bien supérieur à la moyenne nationale de 270,21 dollars, selon une analyse des données du Bureau of Labor Statistics réalisée par HelpAdvisor.

Le syndicat United Food and Commercial Workers a fait remarquer que dans les comtés de Los Angeles et d'Orange, 115 des 159 magasins Albertsons sont situés à moins de trois kilomètres d'un Kroger, ce qui les expose à des fermetures si Kroger ne tient pas sa promesse de maintenir les magasins ouverts.

Kroger vend 413 magasins dans 17 États, dont la Californie, l'État de Washington et l'Arizona, à C&S Wholesale Grocers, afin d'apaiser les craintes des autorités antitrust.

Selon Christine Bartholomew, juriste spécialisée dans les questions antitrust, si les deux sociétés parviennent à faire échouer la tentative de la FTC d'interrompre l'opération, environ 70 % du marché national de la vente au détail de produits alimentaires seraient contrôlés par Walmart, Kroger-Albertsons et Costco.

Selon Kevin Boeh, de la Foster School of Business de l'université de Washington, Kroger a besoin de cet accord pour faire face à la concurrence de ses grands rivaux. "Les synergies résultant de la fusion réduiront les frais généraux et augmenteront le pouvoir d'achat sur les fournisseurs, ce qui leur permettra de répercuter la baisse des coûts.