Les travailleurs syndiqués des supermarchés Kroger et Albertsons se sont réjouis lundi de l'action en justice intentée par la Commission fédérale du commerce (FTC) pour bloquer la fusion des deux enseignes, évoquant la possibilité d'une baisse des salaires et d'une hausse des prix au sein de la chaîne combinée de supermarchés.

La FTC a intenté une action en justice pour bloquer l'accord de 24,6 milliards de dollars conclu par Kroger pour racheter son petit rival Albertsons', en affirmant qu'il entraînerait une hausse des prix des produits alimentaires, ce qui mettrait les Américains dans une situation financière difficile, .

"La décision de la FTC reflète des préoccupations claires quant à l'impact qu'une telle méga-fusion pourrait avoir sur les travailleurs, les prix des denrées alimentaires et des millions de clients", a déclaré Marc Perrone, président de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et du commerce (United Food and Commercial Workers International Union), dans un communiqué.

Le syndicat, qui représente plus de 100 000 travailleurs de Kroger et d'Albertsons, s'est fermement opposé à l'accord depuis qu'il a été annoncé en octobre 2022. Une coalition de sections locales de l'UFCW a publié une déclaration commune saluant l'action en justice, affirmant que la FTC "reconnaît la menace" que la fusion aurait causée. "C'est un pas dans la bonne direction pour construire un meilleur système alimentaire dans ce pays", ont déclaré les sections locales 5, 7, 324, 400, 770, 1564 et 3000 de l'UFCW dans un communiqué.

L'UFCW et ses sections locales ont rencontré les procureurs généraux des États et les fonctionnaires fédéraux, organisé des manifestations et lancé un site web appelé nogrocerymerger.com pour rallier l'opposition à l'accord. Kim Cordova, président de la section locale 7 de l'UFCW, a déclaré à Reuters : "Nous sommes à un moment tellement important de l'histoire que cette consolidation est dangereuse", soulignant les effets de l'inflation sur les Américains. Le syndicat représente des centaines de travailleurs de King Soopers et de Safeway, chaînes appartenant à Kroger et Albertsons, dans le Colorado et le Wyoming.

"Quelles seraient les conséquences pour les économies si les entreprises supprimaient les salaires en même temps qu'elles contrôlaient les prix des produits alimentaires ? a demandé M. Cordova.

Kroger et Albertsons affirment que la fusion de 24,6 milliards de dollars les aiderait à mieux concurrencer Amazon et Walmart. En tant que détaillants combinés, Kroger et Albertsons ont déclaré qu'ils investiraient 500 millions de dollars pour baisser les prix et 1,3 milliard de dollars pour améliorer les magasins Albertsons. Ils ont également promis des suppressions d'emplois pour les syndicats à la suite de la fusion.

Les chaînes ont proposé de céder 413 magasins et huit centres de distribution à C&S Wholesale Grocers. Toutefois, les États du Colorado et de Washington ont déjà intenté une action en justice pour bloquer l'opération. Un syndicat représentant principalement les magasins Fred Meyer, Albertsons et Safeway a exprimé son soutien à l'opération.

Il a fait valoir que Cerberus Capital, qui a acquis Albertsons en 2005, vendrait la chaîne de supermarchés à quelqu'un d'autre si elle n'était pas finalement rachetée par Kroger.

"Lorsque vous examinez tous les éléments sur la table, en fin de compte, le statu quo n'est pas une option", a déclaré Miles Eshaia, coordinateur des communications pour la section locale 555 de l'UFCW.

"Je préférerais travailler avec C&S plutôt qu'avec Amazon, Walmart ou Target", a-t-il ajouté, précisant qu'il ne s'agissait pas d'entreprises purement alimentaires. (Reportage de Siddharth Cavale à New York, édition d'Alistair Bell)