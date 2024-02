(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Beowulf Mining PLC - Société minière centrée sur la Suède, la Finlande et le Kosovo - Avec sa filiale suédoise, Jokkmokk Iron Mines AB, elle déclare avoir nommé un directeur de projet pour le projet de minerai de fer Kallak. La personne "ne peut pas encore être rendue publique en raison de sensibilités commerciales", indique Beowulf, mais elle entrera en fonction le 1er mai. Elle sera chargée de faire avancer le projet Kallak dans le cadre des études environnementales et techniques en cours.

----------

Kromek Group PLC - Fournisseur de technologies de détection basé à Sedgefield, en Angleterre - Obtient une subvention de 1,3 million d'euros dans le cadre du programme Horizon pour la recherche et l'innovation du Royaume-Uni, afin de participer au projet Intelligent Radiation Sensor Readout System (système intelligent de lecture des capteurs de rayonnement). Ce projet est une collaboration entre des partenaires industriels et universitaires au Danemark, en Allemagne, en Norvège et en Italie pour concevoir, construire et tester une nouvelle classe de capteurs de rayonnement basés sur le tellurure de cadmium et de zinc et d'autres technologies avancées. Le projet démarrera le 1er mars et durera 48 mois.

----------

Cornish Metals Inc - société d'exploration et de développement miniers, axée sur le projet d'étain de South Crofty en Cornouailles - communique les résultats des six premiers trous de forage du programme de forage de 9 000 mètres de Carn Brea en Cornouailles. Elle indique que tous les trous ont recoupé la structure filonienne de Wide Formation, ajoutant que le forage a permis d'identifier une nouvelle structure minéralisée directement sous l'éponte du filon de Great Flat. Richard Williams, directeur général, déclare : "Ces résultats confirment le modèle de Cornish Metals selon lequel la Wide Formation représente une nouvelle cible d'exploration à grande échelle contenant de l'étain, située sous le filon historiquement exploité de Great Flat Lode. La découverte d'autres structures minéralisées au-dessus et au-dessous de la formation Wide est un bonus.

----------

Mineral & Financial Investments Ltd - société d'investissement axée sur le secteur des ressources naturelles - déclare une valeur d'actif net par action au 30 septembre de 25,72 pence, soit une augmentation de 22 % par rapport aux 20,93 pence de l'année précédente. Pour le premier trimestre, ou les trois mois se terminant le 30 septembre, la valeur de l'actif net de la société était de 10 millions de livres sterling, soit une augmentation de 28 % par rapport aux 7,8 millions de livres sterling de l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation non vérifié pour le trimestre était de 658 000 GBP. Mineral & Financial déclare : "Les résultats ont été positivement influencés par la reconnaissance partielle de la valeur de l'option de vente sur notre participation dans Redcorp, suite à la livraison de l'étude de faisabilité. Cela a plus que compensé la correction de la valeur de plusieurs de nos investissements, y compris notre participation dans Luca Mining".

----------

Tungsten West PLC - société minière qui s'efforce de relancer la production à la mine de tungstène et d'étain de Hemerdon, dans le Devon, en Angleterre - Réception d'un projet de permis de l'Agence de l'environnement pour l'exploitation de l'installation de traitement des minerais à Hemerdon. Explique que le projet de permis fait actuellement l'objet d'un examen interne afin de s'assurer que tous les aspects sont alignés sur les exigences opérationnelles de l'installation de traitement minéral, après quoi une consultation publique sera organisée par l'agence. Il s'agit de la dernière étape avant que l'Agence pour l'environnement ne délivre le permis. Neil Gawthorpe, directeur général, déclare : "Je suis ravi de confirmer la réception du projet de permis pour le MPF, qui représente une avancée majeure dans notre objectif de remettre Hemerdon en production d'ici la fin de 2025, en fournissant un approvisionnement national éthique et durable en minéraux essentiels."

----------

Artemis Resources Ltd - Société d'exploration spécialisée dans l'or, le cuivre et le lithium en Australie occidentale - Le programme de reconnaissance au sol Hails a abouti à une "découverte significative de pegmatite de lithium" sur le prospect de lithium Mt Marie. L'échantillonnage du tènement E47/1746 a donné un certain nombre de résultats positifs, dont 1,8 % d'oxyde de lithium au 23AR01-17 et 1,6 % au 23AR01-16. Artemis indique que la diffraction des rayons X a confirmé que la minéralisation est du spodumène. George Ventouras, directeur exécutif, déclare : "Ces résultats obtenus à partir d'éclats de roche sont un vote de confiance dans la nouvelle équipe technique et dans les méthodes qu'elle a employées pour explorer les pegmatites contenant du lithium sur les terrains que nous détenons à 100 %. Ce qui est important pour la société et la région, c'est que cette découverte est une preuve supplémentaire de l'existence d'un corridor potentiel de minéralisation de lithium qui s'étend sur plus de 40 kilomètres dans l'ouest de la région de Pilbara, où se situent les concessions d'Artemis".

----------

Ora Technology PLC - Société de commerce de détail de carbone basée à Londres - déclare que ses actions ont commencé à être négociées lundi sur le marché OTCQB Venture Market aux États-Unis. Les actions de la société seront négociées sur le marché OTC sous le symbole ORCBF. Il n'y a pas de levée de fonds associée à ce cross trade et les actions ordinaires d'Ora continueront à être négociées sur son marché principal, l'Aquis Stock Exchange, sous le symbole ORA.

----------

Gelion PLC - Société de technologie des batteries basée à Londres - Nomme Louis Adriaenssens au poste de directeur technologique du groupe, ainsi qu'Adrien Amigues au poste de président de Gelion UK et Europe, avec effet immédiat. Le premier a récemment travaillé au Nevada en tant que superviseur de la chimie pour Panasonic à la Tesla Gigafactory. Dans le même temps, le fondateur Adrien Amigues assumera de nouvelles fonctions. Le directeur général John Wood déclare : "Les nominations de Louis et d'Adrien renforcent notre équipe de direction et de gestion solide, bien établie et ciblée à ce stade crucial de notre parcours de commercialisation, qui, sur la base de nos voies de développement technologique, nous place en tant qu'acteur clé au Royaume-Uni et en Europe."

----------

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.