GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Longboat Energy signe un accord de joint-venture avec Japex

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Longboat Energy PLC, a plus que doublé pour atteindre 21,50 pence, avec une fourchette de 12 mois de 8 à 70,6 pence. L'explorateur et producteur de pétrole de la mer du Nord annonce un nouvel accord avec Japan Petroleum Exploration Co pour un investissement significatif dans sa filiale norvégienne, Longboat Energy Norge, afin de former une coentreprise. L'entreprise commune s'appellera Longboat Japex Norge et recevra un investissement en espèces de 50 millions d'USD pour une participation de 49,9 %. Japan Petroleum fournira également à l'entreprise commune une facilité de financement d'acquisition de 100 millions d'USD. "Longboat est ravi d'avoir trouvé en Japex un partenaire stratégique solide et complémentaire. Japex a cherché le meilleur moyen de pénétrer en Norvège et a identifié Longboat comme un excellent partenaire pour atteindre son objectif stratégique", a déclaré Helge Hammer, directeur général de Longboat.

GENinCode PLC, en hausse de 15% à 16,68 pence, fourchette de 12 mois 6,5 pence-26 pence. La société de biotechnologie indique que le Service national de santé britannique a alloué un budget pour accélérer les tests LIPID inCode pour le diagnostic et le traitement de l'hypercholestérolémie familiale afin de prévenir les maladies cardiovasculaires. L'entreprise étend sa collaboration avec l'Academic Health Science Network for the North East and North Cumbria pour utiliser le test dans les soins primaires. "Nous étendons maintenant la mise en œuvre de LIPID inCode à d'autres AHSN du Royaume-Uni, ce qui marque une nouvelle étape dans le déploiement et l'adoption par le NHS de notre test polygénique de pointe", déclare Matthew Walls, PDG de l'entreprise.

Kromek Group PLC, en hausse de 9,8% à 7,25 pence, fourchette de 12 mois 5,02 pence-14,4 pence. Le fournisseur de technologies de détection décroche une première commande de 1,4 million USD pour ses modules de détection à base de CZT auprès d'un nouveau client fabricant d'équipement d'origine. Kromek indique que le contrat, d'une valeur de 1,4 million de dollars, a été signé avec "un acteur établi dans le secteur de l'imagerie médicale en Asie". La livraison et la reconnaissance des revenus se feront au cours de l'exercice financier actuel.

AIM - LOSERS

Made Tech Group PLC, baisse de 24% à 20,49 pence, fourchette de 12 mois 19,6 pence-42,3 pence. Le fournisseur de services numériques, de données et de technologie au secteur public britannique fait le point sur l'exercice financier se terminant le 31 mai, avec un chiffre d'affaires qui devrait être inférieur aux prévisions. Il s'attend à ce que les revenus soient d'environ 40 millions de livres sterling pour l'année, ce qui représenterait une augmentation par rapport aux 29,3 millions de livres sterling. Cela est dû au fait que plusieurs clients ont déplacé la date de début des travaux, qui étaient auparavant prévus pour avril et mai, au cours du prochain exercice financier. En février dernier, l'entreprise avait déclaré qu'elle était en bonne voie pour atteindre les objectifs de son exercice financier, grâce à des résultats positifs au troisième trimestre. "Bien que les événements récents soient très décevants, le groupe dispose d'une solide réserve de nouvelles opportunités commerciales, provenant de clients nouveaux et existants, pour lesquelles il est très bien positionné", a déclaré Rory MacDonald, PDG de l'entreprise.

Plant Health Care PLC, baisse de 19% à 9,45p, 12 mois 8,5p-13,35p. Le fournisseur américain de produits biologiques agricoles et de solutions technologiques indique que la perte avant impôts pour 2022 s'est creusée à 9,4 millions USD, contre 6,4 millions USD l'année précédente, les dépenses administratives ayant augmenté de 92% pour atteindre 8,3 millions USD, et les dépenses de vente et de marketing ayant bondi de 24% pour atteindre 4,6 millions USD. Les recettes augmentent de 40 % pour atteindre 11,8 millions USD en 2022, contre 8,4 millions USD en 2021. Les transactions sont actuellement conformes aux attentes du marché pour l'ensemble de l'année 2023, malgré un "démarrage lent" de la saison agricole aux États-Unis.

