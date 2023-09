Kromek Group plc développe des solutions technologiques de détection des rayonnements et de biodétection pour les segments de l'imagerie avancée et de la détection chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN). Le segment de l'imagerie avancée comprend les marchés de la médecine (y compris la tomodensitométrie et la tomographie par émission monophotonique), de la sécurité et de l'industrie. La société fournit à ses clients fabricants d'équipements d'origine des composants de détecteurs basés sur sa plate-forme principale de tellurure de cadmium et de zinc (CZT). Dans le domaine de la détection CBRN, la société fournit des solutions de détection des rayonnements nucléaires au marché mondial de la défense et de la sécurité intérieure. Ses détecteurs de radiations compacts, portables et très performants, basés sur une technologie de scintillation avancée, sont principalement utilisés pour protéger les infrastructures critiques et les environnements urbains contre la menace des bombes sales. La société développe également des solutions de biosécurité dans le segment de la détection CBRN. Il s'agit de systèmes entièrement automatisés et autonomes permettant de détecter une série d'agents pathogènes aéroportés et liquides.

Secteur Machines et équipements industriels