Hauck Aufhäuser IB relève Krones à 'Buy' - objectif relevé à 125 euros

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking a relevé la recommandation de Krones de "conserver" à "acheter" et a augmenté l'objectif de cours de 114 à 125 euros. Les chiffres solides du fabricant d'installations de remplissage de boissons doivent être considérés comme la confirmation d'une dynamique toujours forte, a écrit l'analyste Jorge Gonzalez Sadornil dans une étude publiée jeudi. L'expert a fait référence aux améliorations des chaînes d'approvisionnement et à l'entrée de Krones dans le MDax le 19 juin. Il est désormais plus optimiste en ce qui concerne les marges de cette année et a donc revu à la hausse ses estimations de bénéfices./ajx/tih

