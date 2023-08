NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Le fabricant d'installations de remplissage et d'emballage Krones a réalisé de bons résultats au deuxième trimestre malgré la récente faiblesse de l'économie dans de nombreux pays. Le chiffre d'affaires et le résultat ont progressé. "Après un premier trimestre réussi, le deuxième trimestre 2023 s'est également bien déroulé pour Krones", a écrit le président de l'entreprise Christoph Klenk dans une lettre adressée aux actionnaires mardi. La volonté d'investissement de l'industrie internationale des boissons et des produits alimentaires reste très élevée, a-t-il ajouté. L'évolution modérée de l'économie mondiale n'a guère influencé les affaires. L'action a néanmoins nettement baissé dans les premiers échanges.

Avec un peu plus de 100 euros, elle ne valait plus rien dans les premiers échanges depuis début novembre. Par la suite, le titre a quelque peu endigué les baisses avec moins 4 pour cent à 105,20 euros. Les estimations des participants au marché concernant les chiffres trimestriels étaient divergentes. Certains analystes ont critiqué le fait que les entrées de commandes étaient inférieures aux estimations, pour d'autres, elles étaient plus élevées que prévu.

Après une entrée de commandes exceptionnellement élevée au premier trimestre, les commandes des clients se sont "normalisées" comme prévu à un niveau élevé au deuxième trimestre, a fait savoir l'entreprise du MDax. Au cours des trois mois jusqu'à fin juin, les entrées de commandes ont reculé de 18 pour cent par rapport au même trimestre de l'année précédente, pour atteindre 1,27 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires a en revanche augmenté de 12,5 pour cent pour atteindre 1,12 milliard d'euros. Ce n'est que récemment que Krones avait relevé ses prévisions annuelles pour les résultats.

Les affaires courantes se sont également nettement améliorées. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a augmenté de 20,9 pour cent au deuxième trimestre pour atteindre 106,5 millions d'euros. L'entreprise a compensé l'augmentation des coûts des matériaux par des hausses de prix pour ses machines et installations, a-t-on indiqué. Au final, le bénéfice a augmenté de 34,3 pour cent pour atteindre 57,9 millions d'euros.

La demande pour les produits et les services de l'entreprise reste élevée, a encore fait savoir Krones. Mais l'environnement commercial reste difficile. Il y a toute une série d'impondérables qui ont pu influencer les processus commerciaux et la production de l'entreprise. Outre les risques géopolitiques, il s'agit notamment de taux d'inflation et d'intérêts élevés. Les pénuries de matériaux et les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales restent également un facteur d'incertitude. La situation sur les marchés d'approvisionnement concernés, notamment pour les composants électriques, a pu se détendre au cours du deuxième semestre.

Au cours du second semestre, Krones va augmenter le rythme de production, a écrit le président de l'entreprise Klenk. Les délais de livraison seront ainsi respectés et l'augmentation du carnet de commandes sera limitée. Une meilleure disponibilité des composants électriques ainsi qu'une meilleure utilisation des capacités de production y contribueront également.

L'entreprise a confirmé ses objectifs annuels. Pour l'ensemble de l'année, le directoire prévoit une augmentation du chiffre d'affaires de 11 à 13 pour cent par rapport à l'année précédente. Le résultat d'exploitation (Ebitda) devrait continuer à représenter 9 à 10 pour cent du chiffre d'affaires. Le rendement du capital engagé devrait s'améliorer pour atteindre 15 à 17 pour cent /mne/jcf/jha/.