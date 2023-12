FRANCFORT (dpa-AFX) - Dans une étude publiée vendredi, les analystes de Warburg Research ont désigné leurs idées d'investissement préférées pour l'année à venir. Aucune valeur du Dax n'en fait partie, mais quelques-unes du MDax et du SDax - deux indices qui sont nettement à la traîne de leur grand frère le Dax pour l'année en cours. Alors que ce dernier a progressé de plus de 20 %, le MDax n'a gagné jusqu'à présent que 8 % en 2023 et le SDax environ 14 %.

Kion, Lanxess, Puma et Krones, qui fera bientôt son retour dans l'indice, font partie des "meilleures idées" du MDax. Dans le SDax, Adesso, GFT Technologies, SAF-Holland, Schaeffler et Süss Microtec viennent s'ajouter à la liste des candidats.

Les autres favoris Bertrandt, Einhell, Instone et KSB ne figurent dans aucun des trois grands indices du Dax. KSB fera toutefois son entrée dans le SDax la semaine prochaine. Au total, la liste se compose donc de 13 valeurs allemandes. Elles sont toutes notées "buy".

2023 a été une année difficile pour la sélection des actions, car les grandes sociétés ont mieux performé que celles des deuxième et troisième rangs de bourse, écrit l'analyste Michael Heider. Les actions des petites et moyennes valeurs allemandes sont tombées en disgrâce en 2023, car les coûts élevés de l'énergie et le fort taux d'exportation du pays ont entravé la croissance et la rentabilité.

Malgré les facteurs géopolitiques négatifs, les experts de Warburg estiment que l'économie mondiale se rétablira en 2024, compte tenu de la baisse des taux d'inflation. Pour les investisseurs, de grandes opportunités d'investissement se présentent donc parmi les petites valeurs boursières. La liste des favoris se compose d'actions de qualité qui devraient profiter de la croissance cyclique de la demande et qui présentent un niveau de valorisation particulièrement attractif.

Warburg Research prévoit une hausse des cours à l'horizon de douze mois avec la note "Buy".

Institut d'analyse Warburg Research /tih/jsl/men

Publication de l'étude originale : 15/12/2023 / Heure non précisée dans l'étude / Fuseau horaire non précisé dans l'étude.

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.