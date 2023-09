Kronos Advanced Technologies, Inc. est une société de développement et de production de produits. La société se concentre sur le développement, la commercialisation et la vente de sa technologie de purification et de déplacement de l'air. La société dessert le marché de la qualité de l'air intérieur (IAQ). Les produits de la société déplacent l'air silencieusement, filtrent, stérilisent et purifient l'air tout en réduisant la consommation d'énergie à la moitié d'une ampoule de 60 watts. Les dispositifs de la société peuvent varier en forme ou en taille et ont donc le potentiel d'être réduits pour la purification de l'air dans les voitures ou augmentés en taille pour la destruction des gaz industriels et dangereux. La technologie est mise en œuvre dans de nombreux produits autonomes destinés aux entreprises, aux habitations et aux véhicules de tous types pour déplacer, stériliser et filtrer l'air, y compris pour éliminer les allergènes jusqu'à 14,6 nanomètres en faisant passer l'air à travers la technologie de la société. La société dessert les écoles, les universités, les établissements de santé, les salles d'opération, les salles blanches de fabrication et les automobiles.

Secteur Services et équipements environnementaux