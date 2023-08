Kronos Bio, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur la découverte et le développement de thérapies contre le cancer conçues pour cibler la transcription dysrégulée. Son moteur de produits se concentre sur les facteurs de transcription déréglés et les réseaux de régulation de la transcription (TRNs) qui conduisent leur activité oncogène. Son principal produit candidat, l'entosplétinib (ENTO), est un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase (SYK) de la rate, administré par voie orale, qui est développé pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA). Son deuxième produit candidat, KB-0742, est généré à partir de la plateforme de microréseaux de petites molécules (SMM) de son moteur de produits. KB-0742 est conçu pour être un inhibiteur de CDK9 biodisponible par voie orale avec un profil de sélectivité différencié. Son KB-0742 est utilisé dans les tumeurs solides avancées avec un gain du nombre de copies génomiques de MYC (amplification).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale