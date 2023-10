Kronos Worldwide, Inc. est un producteur et un distributeur de pigments de dioxyde de titane à valeur ajoutée (TiO2), un produit industriel de base utilisé dans toute une série d'applications. La société, ainsi que ses distributeurs et agents, vendent et fournissent des services techniques pour ses produits à des clients dans 100 pays, avec des ventes en Europe, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique. La société fabrique et vend des produits chimiques à base de fer, qui sont des coproduits et des co-produits transformés de la production de pigments TiO2 à base de sulfate et de chlorure. Ces co-produits chimiques sont commercialisés par sa division Ecochem et sont principalement utilisés comme agents de traitement et de conditionnement pour les effluents industriels et les eaux usées municipales, ainsi que dans la fabrication de pigments de fer, de ciment et de produits agricoles. La société fabrique et vend d'autres spécialités chimiques, qui sont des produits secondaires issus de la production de TiO2. Ces spécialités chimiques sont utilisées dans des applications de formulation de pigments nacrés.

Secteur Produits chimiques de base