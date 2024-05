Kronos Worldwide, Inc. est un producteur et un distributeur mondial de pigments de dioxyde de titane à valeur ajoutée, ou TiO2, un produit industriel de base utilisé dans une large gamme d'applications. La société, ainsi que ses distributeurs et agents, vend et fournit des services techniques pour ses produits. Le TiO2 est un pigment inorganique blanc utilisé dans des applications telles que les revêtements, les plastiques et le papier, ainsi que dans de nombreux produits spécialisés tels que les encres, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. La société offre à ses clients un large portefeuille de produits comprenant plus de 50 grades différents de pigments TiO 2 sous la marque KRONOS, qui fournissent une variété de propriétés de performance pour répondre aux exigences spécifiques des clients. La société fabrique et vend des produits chimiques à base de fer, qui sont des co-produits et des co-produits transformés de la production de pigments TiO2 par les procédés au sulfate et au chlorure. Elle fabrique et vend également d'autres produits chimiques spécialisés, qui sont des produits secondaires issus de la production de TiO2.

Secteur Produits chimiques de base