Les actions de Kropz en baisse suite au départ du PDG Summers ; embauche de Loubser

Kropz PLC - Développeur de phosphate africain - Engage Louis Loubser comme directeur général en remplacement de Mark Summers, avec effet immédiat. Loubser a été directeur ou partenaire de sociétés telles que Arctiq Holdings Proprietary Ltd, BMP Mercator Proprietary Ltd, et Buffelsbank Boerdery Proprietary Ltd. Le président du conseil d'administration, Robin Renwick, déclare : "Louis possède une expérience opérationnelle significative, ce dont la société a le plus besoin à ce stade de son développement."

M. Summers a déclaré en juillet qu'il prévoyait de se retirer à la fin de 2022, après sept ans en tant que PDG.

Cours actuel de l'action : 3,41 pence, en baisse de 8,0%.

Variation sur 12 mois : -46%.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.